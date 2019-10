Inovação constante

É consenso entre praticamente todos os especialistas em mercado de trabalho que as profissões ligadas à tecnologia continuarão em alta nos próximos anos. Apesar de tantas transformações que o mundo corporativo tem enfrentado, diante das reviravoltas da economia e das exigências crescentes dos consumidores, as empresas de todos os segmentos vão continuar precisando dos profissionais ligados às áreas de tecnologia e informática. Trata-se de um mercado aquecido e que revela muitas oportunidades.

Por outro lado, o crescimento do setor tecnológico no Brasil e em outros países modificou as competências exigidas dos profissionais e trouxe mais competitividade. Há poucos anos, bastava realizar o trabalho de forma individual e ter bons conhecimentos técnicos para manter seu emprego. Atualmente, o profissional das áreas tecnológicas precisa atuar de maneira mais estratégica e consultiva. Sem isso, dificilmente o especialista vai se destacar.

Dados de 2016 da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) apontam que naquele ano esse mercado empregava 1,3 milhão de pessoas e havia cerca de 50 mil postos de trabalho abertos. Os números podem ter se alterado um pouco, mas deixam claro que as perspectivas são positivas para quem investir nessa carreira.

Os analistas apontam que algumas das profissões de TI mais solicitadas são as de especialista em cloud computing, cientista de dados, consultor de segurança da informação, especialista em mobilidade corporativa, especialista em Internet das Coisas (IoT), programadores e gestores de desenvolvimento de softwares especializados. É interessante notar que há pouco tempo algumas dessas funções não existiam, o que leva a pensar que no futuro novas ocupações vão surgir.

Diante disso, algumas das habilidades requeridas dos profissionais são o autodidatismo, ou a capacidade de buscar o conhecimento por si próprio, a capacidade de trabalhar em equipe, a fluência em inglês, a visão ampla do negócio e a compreensão das atividades executadas. Você está pronto para o desafio?

No quinto caderno da série Partiu Mercado, o tema são as carreiras ligadas à tecnologia. Entenda porque as funções de gestor de Big Data e desenvolvedor de apps / web trazem boas perspectivas. É compensador investir na área de games? Saiba como entrar e quais são as possibilidades de atuação nessa área. Start-ups: o que fazem os profissionais que trabalham com isso?

Boa leitura e mãos à obra!