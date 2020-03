Móveis planejados contribuem para harmonização do ambiente

Os móveis planejados estão cada vez mais em alta, em razão da qualidade dos projetos, da durabilidade dos materiais e da praticidade que conferem a qualquer local, especialmente em casas e apartamentos. Além de poderem expressar todo o bom gosto dos moradores, os móveis feitos sob medida trazem harmonização para os ambientes – principalmente se forem confeccionados por profissionais capacitados. O marceneiro e empresário Érico Tavares tem se tornando referência no mercado pela qualidade de seu trabalho e a capacidade de harmonizar ambientes. Ele explica que o mobiliário é, na verdade, uma expressão da moda, pois também se adapta a novas tendências e estratégias para deixar ambientes cada vez mais modernos e otimizados.

Mobiliário se adapta a novas tendências para deixar ambientes cada vez mais modernos e otimizados. Foto: Divulgação

“O MDF está sempre em alta quando falamos de móveis planejados. Além de ter diversas tonalidades, ele nos dá a possibilidade de trabalhar com laca (tipo de acabamento), folhas naturais e muitos outros acabamentos”, comenta o profissional, a respeito dos materiais mais utilizados em seus projetos. “Para mim, o mercado de móveis planejados sempre esteve em uma crescente, eles são essenciais para qualquer ambiente. Um ambiente bem planejado fica mais harmonioso, bonito, amplo, moderno e organizado”, conta o marceneiro.

Harmonia

Érico Tavares diz que, em relação à harmonização de ambientes, é importante realizá-la “pois a harmonização é um misto de organização, elegância e conforto, e isso é muito importante para um ambiente perfeito”, sinaliza. “A marcenaria agrega valor em qualquer ambiente quando ele é bem planejado. Quando os móveis são utilizados da maneira certa e no lugar certo, geram praticidade e leveza ao ambiente deixando-o mais harmônico”, constata o profissional.

Otimizar os espaços e tornar os ambientes melhores depende muito do projeto correto. “Hoje em dia existem muitos utensílios que podemos colocar no móvel planejado que agregam valor e otimizam o espaço. Os móveis planejados ou sob medida são a melhor opção para deixar um ambiente harmônico. Mas é preciso ter a certeza de como realmente se quer deixar o ambiente, pois depois que esse ambiente está pronto dificilmente poderá ter alguma alteração”, observa Erico Tavares. “Por isso é muito importante escolher as tonalidades certas para cada ambiente, a decoração adequada e, claro, uma pitadinha de bom gosto”, alerta.

Érico Tavares: mercado de móveis planejados sempre esteve em uma crescente, eles são essenciais para qualquer ambiente. Foto: Divulgação

Tendências

O marceneiro, que tem oito anos de atuação no concorrido mercado do Rio de Janeiro, explica que existem algumas tendências no mobiliário, no sentido de tornar os ambientes mais modernos e otimizados. “A melhor forma é utilizar as ferragens certas, como dobradiças, corrediças e puxadores que modernizam o ambiente e otimizam o espaço”, descreve Érico Tavares.

Antes de investir na marcenaria, o profissional teve uma lanchonete, trabalhou com roupas e joias, mas resolveu fazer o que mais gosta. “Sempre desenvolvo meu trabalho com muita satisfação, tenho a maior alegria em atender um cliente e saber que, no final do projeto, ele ficou feliz em ter o ambiente que sonhou. Isso é um combustível pra desenvolver um trabalho melhor”, afirma o profissional, que atende a clientes famosos, como artistas e cantores, e já tem mais de 20 mil seguidores no Instagram.

Profissional aponta que é muito importante escolher as tonalidades certas para cada ambiente e a decoração adequada. Foto: Divulgação

Saiba mais

Espaços maiores

Érico Tavares conta com alguns truques para harmonizar ainda mais os cômodos e traz algumas dicas para quem quer deixar o espaço com aspecto maior. “Existem alguns segredos que fazem um recinto ficar mais amplo, como usar tonalidades mais claras, além de usar espelhos, para trazer a sensação de ampliação ao ambiente.”

Instagram: @marcenaria_solution