J. Simões entrega Azzurra Aldeota

Empreendimento de referência Na noite de ontem, 30 de maio, a J. Simões Engenharia realizou a entrega do seu 125º empreendimento, o Azzurra Aldeota, em Fortaleza, em evento que reuniu proprietários e convidados. Daniel Simões, Diretor Comercial da J. Simões Engenharia, analisa o Azzurra como um empreendimento de referência para a construtora. “Oferecer o padrão J. Simões aos nossos clientes é um compromisso que assumimos nesses 33 anos de empresa, desde os programas que criamos, como o Lar Seguro e o Programa de Qualidade, até a excelência nos projetos. Tudo para entregar aos nossos clientes um lar perfeito”, afirma Daniel.

Como diferenciais do empreendimento, ele menciona diversas opções de lazer e, dentro do apartamento, um ambiente espaçoso, moderno e planejado. Sem falar em todas as comodidades de morar na Aldeota, frisa. Ele ressalta que o Azzurra conta com tecnologia aerada – que diminui em até 3° C a temperatura interna do apartamento – em sua fachada de porcelanato.

Aldeota

De acordo com o Diretor Comercial da J, Simões Engenharia, a localização é um dos trunfos do empreendimento, que foi construído num terreno de 2.980m², na Rua Carolina Sucupira, 389, a 100 metros da Praça das Flores e do Hospital Militar, cercado de várias opções de serviços, gastronomia, shopping centers, praças e edifícios comerciais da Aldeota.

Em torre única com 24 andares, o imóvel possui 69 unidades com três apartamentos por andar e três vagas de garagem por unidade. Os apartamentos dispõem de três suítes, lavabo, dependência completa e hall, distribuídos em 130m². Entre os itens complementares, Daniel Simões cita a cozinha gourmet com ponto elétrico, hidráulico e gás e a varanda gourmet integrada à cozinha.

Lazer

“Os itens de lazer fazem do empreendimento um imóvel completo, privilegiando conforto, lazer e vida em comunidade”, aponta o gestor da J. Simões Engenharia. Esses itens abrangem bike sharing, espaço zen, parque aquático, salão de games e pet place. Junto aos outros ambientes, tais itens integram um projeto paisagístico que destaca o aconchego ao ar livre e o bem-estar, pontua Daniel Simões.

Ele explica que o bike sharing é uma iniciativa inovadora, em que a J.Simões Engenharia disponibiliza uma estação de bicicletas compartilháveis aos moradores. “O projeto é um incentivo à prática de exercícios, à melhoria de mobilidade urbana e também à preservação do meio ambiente. Dessa forma, os moradores do Azzurra Aldeota podem viver cada vez melhor dentro e fora do condomínio”, evidencia.

Ficha técnica

. Terreno de 2.980m²

. Torre única

. 23 pavimentos tipo

. 64 unidades, sendo 3 apartamentos por andar

. Apartamentos com até 130m² de área privativa

. 3 suítes + lavabo + dependência completa

. 3 vagas de garagem por apartamento. Hall social privativo em todos apartamentos

Mais informações em jsimoes.com.br/empreendimento/azzurra-aldeota

Qualidade e segurança

Daniel Simões descreve que o Azzurra Aldeota conta com o programa “É mais seguro plus” que envolve:

. Programa Lar Seguro: livre de acidentes domésticos;

. Programa Juridicamente Seguro: empreendimento juridicamente “blindado”;

. Programa Entrega Segura;

. Programa de Qualidade: todas as áreas de lazer equipadas, decoradas e muito mais. O Diretor Comercial da J. Simões Engenharia diz que, no Azzurra, a empresa ampliou o programa “É mais seguro plus”, que disponibiliza câmeras em HD e visão noturna em até três ambientes do apartamento, que podem ser acessadas por computador ou smartphone com internet.