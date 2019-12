Espaço diferenciado

O banheiro é um dos espaços mais importantes da casa e tem se tornado cada vez mais um lugar para momentos de relaxamento. “Quando vamos para um hotel ou para a casa de alguém, uma das primeiras coisas que costumamos olhar é o banheiro. Isso mostra como esse cômodo é importante para as pessoas”, comenta a arquiteta Karina Korn, profissional à frente do escritório Karina Korn Arquitetura. “A qualidade de vida melhora muito quando temos um espaço onde podemos deixar os problemas do lado de fora”, continua a profissional.

Não por acaso, o conceito de sala de banho, que define um banheiro onde o relaxamento é prioridade, vem ganhando força. E esse tipo de projeto pode ser implantado até mesmo em espaços pequenos. Confira algumas dicas da arquiteta Karina Korn para conquistar um banheiro perfeito para relaxar.

Optar por um revestimento mais escuro dá ao espaço uma possibilidade maior de introspecção. Eduardo Pozella/Divulgação

Ideias para banheiros P, M e G

Mesmo em banheiros com metragens reduzidas, é possível criar uma atmosfera de sala de banho, e a escolha do chuveiro é um passo essencial para essa proposta. "Selecionar um modelo adequado para o banheiro, com o cuidado de saber qual a vazão correta, é o maior aliado para um bom banho”, observa a arquiteta.

Para quem deseja dar um passo além, usar saunas individuais ou uma ducha poderosa é uma maneira de transformar o box em um verdadeiro spa. “Duchas laterais, que são vendidas separadamente, também podem complementar o espaço do banho. Outra ideia é incluir um banco, feito de alvenaria e revestido, e usar as duchas atrás. Isso transforma esse pedacinho do box em um spa em casa”, frisa a profissional.

Já em banheiros médios e grandes, as opções aumentam. Banheiras, saunas para mais de uma pessoa e ofurôs podem entrar em cena. “Não é preciso gastar muito para ter uma sala de banho. Existem opções para todos os bolsos”, atenta Karina.

Revestimentos e iluminação

Em todos os tamanhos de banheiro, a escolha correta do revestimento e o uso adequado da iluminação são de extrema importância. Nos pequenos, muitas pessoas acabam usando revestimentos claros, pois dão a impressão de que o espaço é maior. Mas nada impede o desejo de sair do clássico branco e ousar no projeto. “Há vários revestimentos no mercado que podem se adequar também em espaços menores. Revestimentos amadeirados, bricks e pedras diferentes podem dar a graça que uma sala de banho precisa”, sugere a arquiteta.

Optar por um revestimento mais escuro, ou mesmo o próprio amadeirado, dá ao espaço uma possibilidade maior de introspecção.

Para a iluminação, a lógica é a mesma. Temperaturas de cor mais claras, de fontes naturais ou artificiais, proporcionam a sensação de amplitude no espaço. Já luzes mais quentes reforçam o aconchego no ambiente.

Medidas adequadas

Respeitar as medidas mínimas para o tamanho do box ou para a altura da bancada é primordial para ter um banheiro confortável e que possibilite desfrutar ao máximo do espaço. Veja quais são as medidas mais utilizadas:

• Tamanho do box: a largura mínima de um box é 80cm. A profundidade pode variar de acordo com o tamanho do banheiro, se possível respeitando essa medida mínima;

• Altura do chuveiro: aproximadamente 2,10m para pé-direito de até 2,40m. “Mas a medida pode variar de morador para morador, dependendo da solicitação de cada um”, comenta Karina Korn;

• Altura da bancada: em banheiros, a altura padrão da bancada é 85cm. “Existem casos em que diminuímos essa altura, quando os moradores têm uma estatura mais baixa, ou a aumentamos, quando o cliente é mais alto. Mas, na maioria das vezes, a ideia é manter sempre o padrão por conta do valor de revenda de um imóvel”, observa a arquiteta;

• Altura do espelho: considera-se, geralmente, a distância entre o final do espelho e o chão de 1,15m a 1,20m. “Para espelhos iluminados, costumo deixá-los a cerca de 20cm do tampo. Todavia, isso varia muito de acordo com o pé-direito e o efeito desejado para essa iluminação”, aponta a profissional;

• Distância entre o vaso sanitário e a pia: por norma, deve-se deixar o mínimo de 35cm do eixo do vaso até o início do tampo. Mas, sempre que possível, é recomendável ultrapassar essa medida.