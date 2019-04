Jeep amplia concessionária

Em março de 2019, de cada quatro SUVs emplacados no Brasil, um foi da marca Jeep. Isso resultou no melhor market share da marca no mundo, com 24,9% de participação no mercado de SUVs no País. Renegade e Compass estão no topo da preferência do consumidor desse segmento, e no Ceará não é diferente. Tanto que a concessionária Newsedan Jeep, que tem duas lojas em Fortaleza, decidiu ampliar e mudar sua loja da Av. Rogaciano Leite.

A concessionária se manteve na avenida, mas dobrou de tamanho: agora tem 4 mil metros quadrados de área total e 2.500 de área construída, com oficina, show room, espaço para clientes e vendas e pós-vendas mais amplos.

O Presidente do Grupo Newland, Luiz Teixeira, fala entusiasmado sobre esse momento da marca Jeep no Ceará. “Os SUVs da Jeep são líderes e o crescimento foi natural. Analisamos que precisávamos dar mais conforto e atendimento ao cliente”, comenta.

Em relação ao mercado, ele afirma que o primeiro trimestre em Fortaleza foi muito bom em relação às vendas. “Enquanto a marca cresceu 6%, nós crescemos 12% e os carros são um sucesso, modernos e com tecnologia”, afirma.

Renegade

O Renegade renovado no final do ano passado conquistou ainda mais os consumidores. No exterior, o desenho da grade frontal foi levemente alterado, com as tradicionais sete fendas verticais da Jeep um pouco mais baixas. As versões de topo Limited 1.8 flex e Trailhawk 2.0 diesel foram equipadas com faróis de LED (principais e de neblina), que aumentam em 50% o alcance da iluminação. Todos os Renegade ganharam para-choque dianteiro com maior ângulo de ataque antes só disponível nas opções diesel 4x4), de 28 a 30 graus, dependendo do tamanho da roda. A linha toda agora usa rodas de alumínio (inclusive a PCD) de 17, 18 ou 19 polegadas, com desenhos exclusivos para cada versão.

Uma das principais novidades no interior do veículo é a nova central multimídia Uconnect, disponível a partir da versão Longitude, com tela de 8,4 polegadas e compatível com smartphones (por meio do Apple CarPlay e Android Auto). As versões mais simples trazem a central com tela de 5 polegadas, que tem câmera de ré.

Sob o capô, os conjuntos mecânicos: o motor 1.8 flex – com 135cv (gasolina)/139cv (etanol) de potência e 18,8kgfm (g)/19,3kgfm (e) de torque – pode ser usado com câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis velocidades; já o propulsor 2.0 a diesel – com 170cv e 35,7kgfm – sempre trabalha junto ao câmbio automático de nove marchas e tem ótimo desempenho dentro e fora da estrada, com tração nas quatro rodas e reduzida.

No interior, foram feitas algumas mudanças no console e no painel, com reposicionamento de botões e adição de porta-objetos. A maior novidade é a central multimídia Uconnect com tela tátil de 8,4 polegadas de série para as versões mais caras Longitude, Limited e Trailhawk, com acesso ao controle de ar-condicionado, sistema de som e conexão com smartphone rodando Apple Car Play ou Android Auto. Já as versões Sport ganharam de série a Uconnect mais simples, com tela menor de 5 polegadas. Uma série especial limitada e numerada batizada de Renegade Willys também é novidade neste ano.

Compass

Já o Compass ganhou a série especial S, com mais tecnologia e itens de condução autônoma. Já na configuração inicial, o Compass passa a sair de fábrica na linha 2019 com maçanetas e capas dos retrovisores pintadas na cor da carroceria, interior com detalhes de acabamento escurecidos (presente também nas versões Longitude e Trailhawk), além de rodas de 17″ com novo desenho. Já a versão intermediária Longitude estreia painel de instrumentos com tela colorida de 7″, retrovisores externos com rebatimento elétrico e novas rodas de 18″. Na configuração Limited, as novidades são o sistema de estacionamento semiautônomo, partida remota pela chave e rodas de 19″. Topo de linha, a versão Trailhawk ganhou os mesmos itens de série da Limited, além do teto pintado na cor preta.

Na lista de opcionais, a novidade do Compass 2019 é o novo preço do pacote High Tech. Disponível nas versões Limited e Trailhawk, é composto por piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, assistente de manutenção em faixa, bancos dianteiros elétricos, som premium Beats e porta-malas com tampa motorizada.

O conjunto mecânico do SUV médio está inalterado: motor 2.0 flex de 166 cv com câmbio automático de seis marchas e tração 4×2 (Sport, Longitude e Limited) e 2.0 diesel de 170 cv com câmbio automático de nove marchas e tração 4×4 (Longitude, Limited e Trailhawk).