Chevrolet Equinox 2020

A Chevrolet aposta no bom momento para os SUVs e renova seu Equinox. Agora são três novas versões, com preços a partirde R$ 129.990 e o mesmo motor 1.5l, turbo, com câmbio automático de seis velocidades e potência de 172 cv. Para a linha 2020, o SUV de médio porte da Chevrolet passa a oferecer mais essa opção de motorização, para quem busca o equilíbrio entre desempenho e eficiência energética, principalmente em trechos urbanos. Permanece a opção com motor 2.0l, turbo, com 262 cv.

A novidade mecânica estreia com a versão especial Midnight, de acabamento interno e externo todo escurecido, dando um toque esportivo e customizado ao modelo. O preto predomina. Aparece na pintura da carroceria, na grade frontal, nas máscaras das luzes auxiliares, nas rodas aro 19. Os tons metálico, brilhante e fosco se misturam para tornar o conjunto mais harmonioso. Até a gravata Chevrolet recebeu cobertura diferenciada. Já o conteúdo é baseado no da versão LT, com destaque para o banco do motorista com ajuste elétrico, ar-condicionado “dual zone” e faróis de xenônio.

O novo motor 1.5 Turbo está disponível também para a versão topo de linha Premier, que soma diversos itens de segurança, como sistemas autônomos de detecção de pedestre com auxílio de frenagem e de permanência na faixa − com alerta tátil no banco. Teto solar elétrico panorâmico, sistema de som premium, partida por controle remoto e acionamento da tampa do porta-malas por sensor de movimento fazem parte dos itens de conveniência. Já a tração integral (AWD) com assistente de declive é outra exclusividade da versão, ofertada também na configuração 2.0 Turbo.

O Equinox é atualmente o carro de passeio mais vendido da Chevrolet no mundo, enquanto as configurações 1.5 Turbo representam cerca de dois terços do mix global em virtude do balanço entre performance e eficiência energética que esse motor oferece.

No Brasil, o Equinox 1.5 Turbo desenvolve 172 cavalos de potência e 27,8 kgfm de força, números superiores aos dos principais rivais. O SUV de médio porte da Chevrolet se destaca ainda em performance. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 9,2 segundos.

Além de surpreender pela agilidade no trânsito, o Equinox 1.5 Turbo também chega como referência em economia. De acordo com dados do Inmetro, o modelo percorre com gasolina no tanque 11,7 km/l na estrada e 9,5 km/l na cidade − médias até 8,3% melhores que o modelo 2.0 Turbo, que é equipado com transmissão automática de nove marchas de trocas rápidas e bastante suaves.

A linha 2020 do Equinox estreia nas concessionárias da Chevrolet a partir do início do próximo ano em quatro configurações, divididas em três níveis de acabamento (LT, Midnight e Premier), duas opções de motorização (1.5 Turbo e 2.0 Turbo) e duas de tração (FWD e AWD).

O Equinox é um utilitário esportivo caracterizado por um design atlético, robusto e refinado, com o conforto e as funcionalidades condizentes com sua proposta predominantemente urbana e familiar. São 4.652mm de comprimento, 1.843mm de largura e 1.697mm de altura.

Destaca-se o excelente espaço interno. Tanto que o entre-eixos de 2.725mm é um dos maiores e o mais bem aproveitado de todo o segmento, permitindo acomodar confortavelmente até cinco ocupantes com bagagens.

A sensação de amplitude é potencializada pelo teto solar panorâmico e pela disposição dos elementos, pensados para a máxima ergonomia e funcionalidade. O painel frontal, por exemplo, é desassociado do console central, trazendo mais conforto e espaço.

O volume de carga máxima do Equinox pode variar de 468 litros até 1.627 litros, dependendo da configuração dos bancos. O traseiro, aliás, pode ser rebatido por meio de uma funcional alavanca localizada na parede lateral direita do compartimento de carga, criando uma superfície plana, facilitando a acomodação de itens compridos.

O porta-malas conta ainda um porta-objetos de 79 litros, que possibilita separar fisicamente diferentes tipos de carga.

Além dos porta-objetos tradicionais que a maioria dos SUVs oferecem, o Equinox conta com um local para acomodar um pequeno guarda-chuva no console da porta do motorista.

Ficha Técnica

Motor: 1.5, turbo/2.0l turbo

Potência: 172 cv/262 cv

Câmbio: Automático

Tração: integral 4x4

Preços: R$ 129.990 (LT 1.5 turbo)/ R$ 131.990 (Midnight 1.5 turbo)/ R$ 154.990 (Premier 1.5 Turbo)/ R$ 162.990 (Premier 2.0 turbo)