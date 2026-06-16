Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Seminário de Gestores: diretor da Quaest aponta tendências e desafio de driblar 'crise de confiança'

Segundo o especialista, a ideologia política determina em quais fontes de informação o cidadão confia.

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
PontoPoder
Homem de terno escuro e camisa branca faz uma apresentação em um palco, segurando um microfone em uma das mãos e um controle remoto na outra. Ao fundo, há uma tela azul com um logotipo circular desfocado relacionado a um seminário do setor. O palestrante aparece em destaque, gesticulando durante sua fala.
Legenda: Fernando Meireles, diretor da Quaest Pesquisas.
Foto: Fabiane de Paula.

Em meio à atual “crise de confiança” nas instituições, a tomada de decisão na administração brasileira tem enfrentado desafios com o peso que o viés político, e não o uso de evidências, tem ganhado na avaliação popular sobre políticas públicas. Foi o que discutiu Fernando Meireles, diretor da Quaest Pesquisas, nesta terça-feira (16), no último dia do XIV Seminário dos Gestores Públicos - Prefeitos.

Se a minha missão é produzir dados para informar o debate público e as pessoas não querem ouvir os dados que eu tenho para trazer, a gente tem um problema. Os governos, os políticos, o secretário municipal de educação, a secretária municipal de saúde têm um problema.
Fernando Meireles
Diretor da Quaest Pesquisas

O palestrante citou o estudo “Brasil no Espelho”, da Quaest, que investigou valores, atitudes, crenças e identidade da população. A conclusão é de que "não existe o brasileiro ou brasileira, mas sim tribos, várias caixas", em que a ideologia política determina em quais fontes de informação o cidadão confia.

Para driblar esse cenário e reforçar a credibilidade de suas ações, segundo ele, gestores devem combinar métodos mais tradicionais de avaliação de políticas públicas a processos de revisão sistemática de evidências.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: especialistas debatem Nova Lei de Licitações e o papel dos prefeitos

teaser image
PontoPoder

Presidente do TCE-CE defende IA na gestão pública: ‘Não dá para falar de gestão sem tecnologia’

“Em vez de eu confiar num único estudo, eu vou atrás de todos os estudos, os textos, os testemunhos, os grupos focais e as entrevistas que eu encontrar. Eu ouço o máximo possível de vozes da sociedade e reúno essa evidência com um protocolo”, sugeriu. 

Com a contribuição de universitários, pesquisadores, gestores públicos, políticos, partidos, ONGs e estudos patrocinados, é possível construir uma “caixa de ferramentas de políticas públicas” com uma visão global do objeto e menos vulnerável a vieses ideológicos.

Evidências recentes

Como exemplo do uso estratégico de evidências na implementação de políticas públicas, o palestrante lembrou dos esforços pela proibição do uso de celulares em escolas no Rio de Janeiro.

A medida, inicialmente polarizada, tornou-se consensual após a difusão de informações sobre a melhoria no desempenho escolar e no comportamento dos alunos.

“Sintetizando evidências, com diferentes pessoas estudando isso, escolas particulares divulgando o resultado das provas dos seus alunos; rapidamente se criou um consenso em torno dessa política. A evidência ganhou espaço no debate”, complementou.

Diretor da Quaest faz palestra no palco do XIV Seminário dos Gestores Públicos – Prefeitos 2026. Em pé, ele segura um microfone diante de um telão com a identidade visual do evento, enquanto outro participante permanece sentado ao lado. Uma intérprete de Libras aparece em destaque na tela lateral.
Legenda: Especialista palestrou nesta terça-feira (16).
Foto: Fabiane de Paula.

Fernando Meireles também citou um estudo que indica que a confiança da população em uma política pública aumenta em mais de 60% quando sinalizado que ela foi resultado do trabalho de especialistas e de iniciativas bipartidárias ou de forças-tarefa que reúnem diferentes visões.

Desafio para municípios menores

Apesar da importância de um esforço amplo de coleta de evidências, o cientista reconhece que municípios pequenos, de até 50 mil habitantes, podem ter dificuldade em financiar essa metodologia. 

Uma alternativa seria acessar centros que produzem sínteses de evidências para implementar políticas mais simples e recorrer a redes locais de colaboração.

“É um grande passo que cada questão municipal consiga entender as experiências do seu estado, os municípios vizinhos que são bons exemplos. Os grupos partidários, os grupos regionais são os principais canais de informação para saber quem são as vitrines, quem trouxe ideias novas para o debate”, concluiu.

Com promoção do Diário do Nordeste e da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), e com realização da Prática Eventos, o seminário ocorre no Centro de Eventos do Ceará nesta terça-feira (16).

Este conteúdo é útil para você?
Homem de terno escuro e camisa branca faz uma apresentação em um palco, segurando um microfone em uma das mãos e um controle remoto na outra. Ao fundo, há uma tela azul com um logotipo circular desfocado relacionado a um seminário do setor. O palestrante aparece em destaque, gesticulando durante sua fala.
PontoPoder

Seminário de Gestores: diretor da Quaest aponta tendências e desafio de driblar 'crise de confiança'

Segundo o especialista, a ideologia política determina em quais fontes de informação o cidadão confia.

Ingrid Campos
Há 1 hora
Foto de painel mediado por Soraia Victor no Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: especialistas debatem Nova Lei de Licitações e o papel dos prefeitos

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) Soraia Victor foi a moderadora do painel realizado nesta terça-feira (16).

Bruno Leite
16 de Junho de 2026
Foto de estação do Metrofor em Fortaleza.
PontoPoder

Alece aprova criação de 51 cargos no Metrofor para nova convocação de concursados

Medida foi aprovada em regime de urgência após oposição voltar atrás de pedido de vistas.

Marcos Moreira
16 de Junho de 2026
Ciro Gomes ouvindo pergunta de repórter durante entrevista. Ele é filmado por um celular.
PontoPoder

TRE-CE revoga liminar e libera volta de propaganda do PSDB com Ciro Gomes no rádio e na TV

Os desembargadores não entraram no mérito da ação. Eles acolheram preliminares processuais apresentadas pela defesa do tucano.

Igor Cavalcante
16 de Junho de 2026
Imagem mostra ônibus da cor azul sendo rebocado após acidente que matou jovens atletas de basquete.
PontoPoder

Alece e CMFor prestam minuto de silêncio em homenagem a atletas de time de basquete

Os vereadores de Fortaleza também homenagearam a jovem Maria Eduarda, que morreu após ser lançada de uma ponte sem equipamento de segurança.

Milenna Murta*
16 de Junho de 2026
Giordanna Mano concede entrevista ao PontoPoder.
PontoPoder

Giordanna Mano reafirma pré-candidatura de Junior Mano ao Senado e descarta vetos

A ex-prefeita de Nova Russas participou da XIV edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 e apresentou as iniciativas municipais para inclusão e acolhimento de crianças autistas.

Igor Cavalcante
15 de Junho de 2026
Homem de cabelos grisalhos curtos e barba aparada fala ao microfone em uma tribuna de madeira, durante uma sessão em ambiente institucional. Ele veste terno escuro, camisa preta e gravata cinza clara, apoiando as duas mãos sobre o púlpito, onde há folhas de papel e um celular. Ao fundo, há uma parede com revestimento amadeirado claro e, à esquerda da imagem, uma bandeira com detalhes em vermelho, amarelo, branco, verde e azul.
PontoPoder

Com chapa única e votos da oposição, Chico Joia Jr. é reeleito presidente da Câmara de Sobral

A posse da nova Mesa Diretora será em janeiro de 2027.

Ingrid Campos
15 de Junho de 2026
Rholden Queiroz, presidente do TCE, discursa em microfone.
PontoPoder

Presidente do TCE-CE defende IA na gestão pública: ‘Não dá para falar de gestão sem tecnologia’

Rholden Queiroz destacou que ferramentas já auxiliam o TCE-CE na análise de licitações e devem ser ampliadas para aproximar cidadãos.

Igor Cavalcante
15 de Junho de 2026
Governador Elmano de Freitas durante entrevista coletiva no XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026.
PontoPoder

Elmano cita ‘grandeza’ de Roberto Pessoa em receber Ciro: 'Sabe diferenciar o que é disputa política'

Encontro entre o prefeito e o ex-ministro aconteceu durante o São João de Maracanaú.

Marcos Moreira
15 de Junho de 2026
Foto do governador Elmano de Freitas no Seminário de Gestores Públicos 2026.
PontoPoder

Seminário de Gestores Públicos: Elmano pede valorização de 'experiências exitosas que o Ceará tem'

Governador do Ceará abriu XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 com palestra magna.

Bruno Leite
15 de Junho de 2026
Palanque do Seminário de Prefeitos, o governador Elmano de Freitas aparece em pé.
PontoPoder

Seminário de Prefeitos 2026 reúne gestores públicos em Fortaleza para discutir futuro das cidades

O evento segue com programação até a terça-feira (16), no Centro de Eventos do Ceará.

Milenna Murta*
15 de Junho de 2026
Ciro Gomes de camisa social azul-clara caminha por uma rua durante atividade pública ao ar livre, cercado por outras pessoas.
PontoPoder

Após pedido do PT, Justiça Eleitoral suspende propaganda do PSDB com Ciro Gomes no rádio e na TV

Desembargador eleitoral entendeu haver risco de 'dano ao equilíbrio do processo democrático' e estabeleceu multa de R$ 20 mil por descumprimento.

Luana Barros
15 de Junho de 2026
Ciro Gomes e Roberto Pessoa se cumprimentam durante São João do Maracanaú.
PontoPoder

Ex-adversários políticos, Ciro Gomes e Roberto Pessoa retomam diálogo: 'Amigo antigo'

Políticos se encontraram no São João de Maracanaú, onde o tucano cumpriu agenda de pré-campanha ao Governo do Ceará.

Marcos Moreira
14 de Junho de 2026
Balança dourada, símbolo do Direito, em cima de livro de capa vermelha.
PontoPoder

Com polêmicas nas reformas familiares, votação do Código Civil é adiada no Senado

O prazo para encerrar a Comissão Temporária passa a ser no final desta legislatura.

Milenna Murta*
14 de Junho de 2026
Cinco pessoas do PSTU posam para foto em evento de pré-candidatura num auditório. Um veste camisa vermelha, uma mulher e dois homens camisa verde e amarela e outro uma blusa branca com o escrito Palestina Livre.
PontoPoder

PSTU confirma Zé Batista como pré-candidato ao Governo do Ceará em 2026

Sindicalista já disputou a vaga de chefe do Executivo estadual em 2022.

Redação
13 de Junho de 2026
Jogadores da seleção brasileira de futebol comemoram juntos próximo à bandeirinha de escanteio durante uma partida. Vestidos com uniforme amarelo e azul, os atletas se abraçam e levantam os braços diante de uma arquibancada lotada de torcedores brasileiros ao fundo.
PontoPoder

CPI, combate ao racismo e prêmio para jogadores: como a Copa do Mundo aparece na política

O PontoPoder fez um levantamento sobre propostas apresentadas no Congresso Nacional desde o último mundial, em 2022.

Luana Barros
13 de Junho de 2026
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, posa para retrato com a camisa da Seleção Brasileira de futebol, na Granja do Torto.
PontoPoder

Lula pede que seleção brasileira jogue com 'alma' a Copa do Mundo: 'Quando cair, levante'

O presidente da República divulgou um vídeo nas redes sociais com conselhos para o técnico Carlo Ancelotti e para o time.

Redação
13 de Junho de 2026
Elmano de Freitas, Júnior Mano e Cid Gomes
Inácio Aguiar

Os bastidores da negociação do comando governista com Júnior Mano

O deputado, a essa altura, já não disputa a vaga ao Senado em si, mas as condições para abrir mão

Inácio Aguiar
13 de Junho de 2026
Estudantes em um semi-circulo erguem os braços e comemoram.
PontoPoder

Alunos da rede municipal elegem 24 jovens vereadores em projeto da Câmara de Fortaleza

Programa "Parla, Jovem!" mobilizou mais de 2,3 mil estudantes e recebeu 79 propostas sobre inclusão, inovação e sustentabilidade.

Redação
12 de Junho de 2026
Lula, um homem idoso, de barba e cabelo brancos, usa chapéu panamá e camisa de botão azul. Ele discursa segurando um microfone.
PontoPoder

Lula comemora término de sessões de radioterapia para tratar câncer de pele: 'Estou bem e feliz'

Os procedimentos começaram no mês passado, no Hospital Sírio-Libanês.

Redação
12 de Junho de 2026