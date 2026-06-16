Empresa oferta 500 vagas de emprego na Grande Fortaleza; veja cargos

A Singular Serviços, empresa de segurança e facilities, promoverá, nesta quarta-feira (17), mais uma edição do seu feirão de empregos, desta vez com 500 vagas distribuídas em Fortaleza, Maracanaú e Eusébio.

O evento acontecerá na sede da empresa, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza, das 8h às 17h.

As vagas são para os cargos de auxiliar de carga e descarga, auxiliar de depósito, serviços gerais, administrador de condomínio, porteiro, vigilante, recepcionista, zelador, auxiliar de serviços gerais, jardineiro, piscineiro, auxiliar de manutenção, encarregado operacional, auxiliar de cozinha, cozinheiro(a), capatazia / apoio logístico e supervisor operacional.

Os candidatos devem levar no dia do evento documento de identidade, CPF, e currículo atualizado impresso. Todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência (PcDs), que devem apresentar laudo médico.

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Processo seletivo

Durante o feirão, os profissionais passarão por cadastro e avaliação da equipe de Recursos Humanos, que fará o encaminhamento conforme o perfil e as vagas disponíveis.

Segundo o diretor comercial da Singular Serviços, Gustavo Lima, caso o profissional seja aprovado, ele avança para a etapa final de análise documental e, consequentemente, para a admissão.

Serviço:

Feirão de Empregos Singular