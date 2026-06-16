Empresa oferta 500 vagas de emprego na Grande Fortaleza; veja cargos

A Singular Serviços, empresa de segurança e facilities, promoverá, nesta quarta-feira (17), mais uma edição do seu feirão de empregos, desta vez com 500 vagas distribuídas em Fortaleza, Maracanaú e Eusébio.
O evento acontecerá na sede da empresa, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza, das 8h às 17h.
As vagas são para os cargos de auxiliar de carga e descarga, auxiliar de depósito, serviços gerais, administrador de condomínio, porteiro, vigilante, recepcionista, zelador, auxiliar de serviços gerais, jardineiro, piscineiro, auxiliar de manutenção, encarregado operacional, auxiliar de cozinha, cozinheiro(a), capatazia / apoio logístico e supervisor operacional.
Os candidatos devem levar no dia do evento documento de identidade, CPF, e currículo atualizado impresso. Todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência (PcDs), que devem apresentar laudo médico.
Processo seletivo
Durante o feirão, os profissionais passarão por cadastro e avaliação da equipe de Recursos Humanos, que fará o encaminhamento conforme o perfil e as vagas disponíveis.
Segundo o diretor comercial da Singular Serviços, Gustavo Lima, caso o profissional seja aprovado, ele avança para a etapa final de análise documental e, consequentemente, para a admissão.
Serviço:
Feirão de Empregos Singular
- Data: 17 de junho (quarta-feira)
- Horário: 8h às 15h
- Local: sede da Singular Serviços - Rua Fausto Cabral, 1031, bairro Papicu, Fortaleza-CE.