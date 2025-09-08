Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (8)

O Ceará está com diversas seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (8).

Há oportunidades para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a R$ 10 mil.

Veja concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (8)

Prefeitura de Beberibe

A Prefeitura de Beberibe, no Litoral Leste do Ceará, está com 255 vagas imediatas abertas e quer formar cadastro de reserva — os cargos são para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.557,56 a R$ 4.492,76, a depender da função escolhida, e a jornada é de 40 horas semanais.

As oportunidades são para motorista escolar, auxiliar de administração, técnico de enfermagem, nutricionista, psicólogo, médico veterinário e terapeuta ocupacional.

As inscrições seguem até 28 de setembro, no site do Instituto Consulpam.

>> Veja edital completo

CRBio 5ª Região

O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio) está com inscrições abertas para concurso público com 300 vagas. As oportunidades são direcionadas aos candidatos de níveis médio e superior, com lotação no Ceará e em Pernambuco.

As inscrições seguem até o dia 11 de setembro pelo site do Instituto ACCESS, a banca organizadora. Para Fortaleza, o cargo ofertado é o de Assistente Administrativo, com remuneração de R$ 3.395,51

>>> Edital completo

Consórcio Público de Saúde do Acaraú

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Acaraú (CPSMA) oferece 256 vagas para cargos com diferentes níveis de escolaridade. As inscrições seguem até esta quarta-feira (10) e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame.

As oportunidades são para assistente social, enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo, auxiliar de laboratório, técnico em enfermagem, agente administrativo, recepcionista, vigia e auxiliar de serviços gerais.

O salário inicial varia entre R$ 1.518 e R$ 5,5 mil, dependendo do cargo escolhido, para jornada de 20 a 40 horas semanais.

>>> Veja o edital completo

Prefeitura de Paramoti

A Prefeitura de Paramoti, no Interior do Ceará, está com um concurso público aberto para preencher 528 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva.

Os cargos são para candidatos com os níveis fundamental, superior, médio e médio/técnico. A seleção é feita pela Fundação de Apoio à Cultura, à Pesquisa e ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico (Cetrede). Os salários iniciais variam entre R$ 1.518 e R$ 10 mil, para jornadas semanais de 20 a 40 horas.

As inscrições se encerram nesta segunda-feira (8) e têm taxas que variam entre R$ 80 e R$ 140.

>>> Veja o edital completo