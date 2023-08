Venda de carros no Ceará tem melhor resultado do ano em julho; veja top 10

Ainda sob efeito do programa do Governo Federal que barateou carros, as concessionárias cearenses registraram, em julho, o melhor resultado de 2023 nas vendas.

Foram comercializados 3.873 carros no mês passado, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). O número é 14% superior ao registrado em junho, quando haviam sido vendidos 3,3 mil veículos de passeio.

Já em relação a julho de 2022, a alta é ainda mais expressiva, de 42%.

Como o programa federal já foi encerrado, a expectativa é que nos meses seguintes os números voltem aos patamares anteriores.

Ranking: Carros mais vendidos de julho/23

GM Ônix: 460 VW Polo: 316 Fiat Mobi: 217 GM Ônix Plus: 216 Fiat Argo: 215 Jeep Renegade: 198 Hyundai HB20: 197 Hyundai Creta: 159 Renault Kwid: 156 Jeep Compass: 132

