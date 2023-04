Santander leiloa imóveis no Ceará; desconto chega a 47%

O Santander vai leiloar, em maio, 86 imóveis em todo o País. Dois destes lotes estão no Ceará.

Em Juazeiro do Norte, uma casa com 125 metros quadrados recebe lances a partir de R$ 80 mil (47% de deságio). Em Sobral, outra casa, com 200 m² está disponível a partir de R$ 181,7 mil (47% de deságio).

Os lances devem ser feitos até 8 de maio, às 15h. Informações detalhadas sobre os imóveis podem ser acessadas no site da plataforma Superbid Exchange ou portal do Santander.

No total, há imóveis disponíveis em 13 estados: Paraná (1), Bahia (2), Ceará (2), Goiás (1), Minas Gerais (15), Paraná (2), Paraíba (1), Pará (1), Pernambuco (5), Rio Grande do Sul (9), Rio de Janeiro (21), Sergipe (2), São Paulo (24).

Os imóveis que tiverem débitos de IPTU e condomínio terão as dívidas quitadas até a data do leilão. O Banco oferece facilidades de pagamento, como o uso do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) como parte do pagamento.

O financiamento é de até 80% do valor do bem em até 420 parcelas, no caso de residências. Para salas comerciais o financiamento é em até 360 meses. Lotes e terrenos têm pagamento somente à vista.