Santander abre vagas de emprego para assessores de investimentos no Ceará

O Santander está contratando assessores de investimentos no Ceará, como parte da estratégia de expansão do banco no processo de regionalização dos escritórios de atendimento a investidores. Em todo o País, são 600 vagas abertas para essa posição.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site do processo. Além de salário fixo, há remuneração variável por resultado, vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde e auxílio-creche.

Há vagas abertas nas seguintes cidades:

Fortaleza

São Paulo

Rio de Janeiro

Niterói

Belo Horizonte

Campinas

Goiânia

Brasília

Curitiba

Londrina

Porto Alegre

Florianópolis

Recife

Salvador

Sorocaba

São José dos Campos

São José do Rio Preto

Vitória

Santo André

Santos

Ribeirão Preto.

“Estamos em um momento de atração de mão de obra qualificada, oferecendo excelentes perspectivas para os assessores de investimento, para reforçar nosso projeto na área. Há uma demanda cada vez maior de pessoas que desejam multiplicar seus ganhos financeiros, e nós temos a expertise de uma instituição sólida e atualizada com as melhores oportunidades do mercado”, destaca Paulo César de Lima Alves, diretor do Santander Brasil e responsável pela Rede Norte do Banco.

Projeto AAA

Em 2022, a empresa lançou o AAA (Asset Allocation Advisor), um modelo de assessoria de investimentos para os profissionais desse mercado, prevendo a contratação de 1,2 mil assessores e 100 traders que para diversos escritórios no País. Destes, 600 já foram admitidos.

Os assessores recebem uma carteira com 100 clientes investidores para iniciar. Segundo o banco, a parcela variável da remuneração oferecida é atrativa dado que a relação entre assessor e corretora é direta (sem intermediação).

O Santander também está oferecendo, gratuitamente, um curso de preparação para as certificações CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) e CFP (Certified Financial Planner) para interessados em atuar como assessor de investimentos do Banco. O curso estará disponível tanto para novos contratados quanto para quem já é assessor no Santander e deseja elevar o nível de formação.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil