Presidente da ArcelorMittal e prefeito de São Gonçalo debatem ações para geração de empregos

Em reunião nesta quarta-feira (5), na sede da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, o presidente da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, e o prefeito do Município, Professor Marcelão, debateram ações conjuntas para as áreas social e econômica da cidade.

O foco é a geração de mais oportunidades de emprego, estímulo ao empreendedorismo e capacitação profissional. A nova gestão da empresa, que adquiriu a CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém), pretende estreitar os laços com o Município onde a indústria está instalada.

“Sabemos das diversas dificuldades sociais que enfrentamos por São Gonçalo do Amarante ser um município muito extenso territorialmente, com mais de 120 comunidades e precisamos estreitar laços e unir forças, com grandes empresas como a ArcelorMittal, para que o desenvolvimento econômico da região do Complexo do Pecém chegue também no nosso querido Sertão e nos distritos do Croatá e Umarituba”, comentou o prefeito.

Gigante da siderurgia mundial, a ArcelorMittal adquiriu a CSP em um negócio de US$ 2,2 bilhões. A companhia compradora é uma das maiores produtoras de aço do mundo, presente em 60 países. No Brasil, tem plantas em seis estados e emprega 13 mil pessoas.