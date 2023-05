Preços de imóveis em Fortaleza sobem em 2023; veja top 10 dos bairros

O preço médio do metro quadrado de venda residencial em Fortaleza saltou 1,8% no acumulado dos quatro primeiros meses de 2023, aponta o índice Fipe Zap. Com isso, o m² está sendo negociado por R$ 6.928, próximo de romper a marca de R$ 7.000.

Considerando o intervalo de 12 meses, a alta chega a 6%, na média. Os aumentos, contudo, variam de forma substancial entre os bairros da capital cearense.

Inflação

A vizinhança campeã de inflação é o bairro Dunas, também conhecido como De Lourdes, cujos preços subiram em torno de 40% nos últimos 12 meses, segundo a pesquisa, que avaliou mais de 20 mil anúncios imobiliários em Fortaleza.

Mas ainda pertence ao Meireles o posto de bairro mais caro, com o metro quadrado de venda saindo por mais de R$ 9.400.

Bairros mais caros para comprar imóvel em Fortaleza

MEIRELES: R$ 9.467 /m² DUNAS: R$ 8.683 /m² ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE: R$ 8.342 /m² MANUEL DIAS BRANCO: R$ 8.003 /m² ALDEOTA: R$ 7.372 /m² DIONÍSIO TORRES: R$ 6.829 /m² PRAIA DO FUTURO: R$ 6.353 /m² JOAQUIM TÁVORA: R$ 5.657 /m² FÁTIMA: R$ 5.517 /m² PAPICU: R$ 5.116 /m²

No ranking do Fipe Zap com 50 cidades, Fortaleza é a 18ª com o metro quadrado mais caro. A lista é liderada por Balneário Camboriú, onde o preço médio é de R$ 12 mil/m².

