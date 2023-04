Planet Smart City construirá nova etapa em Aquiraz com mais de 700 casas

A Planet Smart City, multinacional do setor imobiliário, anunciou uma nova etapa de seu empreendimento em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A empresa colocará no mercado mais 735 casas e quase 2.900 lotes, em uma nova área que dará acesso direto à praia do Iguape. Segundo Susanna Marchionni, CEO da empresa no Brasil, a previsão é que as obras sejam concluídas em 20 meses.

Em torno de 200 famílias estão morando atualmente no Smart City Aquiraz, cujas habitações são voltadas ao público de menor poder aquisitivo. A expectativa é que o empreendimento atinja 18 mil moradores no total.

Preços e perfis

Os imóveis prontos para morar partem de R$ 150 mil. Há opções com dimensões diferentes, de 53 metros quadrados a 70 m². É possível ainda customizar os imóveis, incluindo decoração, mobília, piscina e churrasqueira. Já os terrenos são vendidos a partir de R$ 55 mil.

O investimento total no empreendimento de Aquiraz é de US$ 50 milhões.

A cidade inteligente, como chama a empresa, oferece uma série de soluções tecnológicas, ambientais e sociais integradas, como um Hub de Inovação, que agrega cinema, coworking, biblioteca, dentre outros, sem a cobrança de taxa de condomínio.

Conforme explica Marchionni, a empresa se diferencia por aliar preços acessíveis a uma ampla oferta de serviços que otimizam o cotidiano das famílias e estimulam um senso de comunidade e pertencimento.

"A solução dos governos de vários países para o problema do déficit habitacional é apenas entregar imóveis, mas nós identificamos que é preciso muito mais do que isso", destaca a executiva.

Fundada em 2015 pelos italianos Susanna Marchionni e Giovanni Savio, a companhia, que possui sede em Londres, projeta para 2023 um faturamento de R$ 300 milhões.

Além do projeto de Aquiraz, a construtora possui um empreendimento em São Gonçalo do Amarante, também na RMF, o Smart City Laguna.