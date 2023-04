Maioria das empresas cearenses projeta crescimento acima de 10% nas vendas em 2023

A maioria das empresas cearenses está otimista em relação ao desempenho em 2023. Pesquisa recém-divulgada mostra que 54% dos negócios projetam crescimento de 10% a 50% para este ano. O resultado supera o de 2022, quando apenas 43% esperavam essa performance.

Os dados são de levantamento da RD Solution, com apoio da Totvs e Tallos. Foram sondadas mais de 1.700 empresas de diversos portes e segmentos em todo o Brasil.

O estudo revelou também uma estatística alarmante: 79% das empresas do Ceará não bateram suas metas de vendas em 2022 - na edição anterior, o índice era bem menor, 63%.

"Embora o número de empresas que buscam crescer seja significativo, há ainda muito espaço para expansão no Estado. Por isso, é importante que as empresas locais identifiquem as oportunidades e busquem estratégias para alcançar suas metas, além de investirem em tecnologias e ferramentas que possam ajudá-las a alcançar esses objetivos", avalia Arthur Forta, CEO da Tallos.

Cenário nacional

Nacionalmente, mais de 70% das companhias ouvidas não atingiram os resultados esperados, uma piora de 11 pontos percentuais sobre o ano anterior. Empresas B2C (Business-to-Costumer) tiveram um desempenho mais preocupante quando comparado às B2B (Business-to-Business): 73% não bateram suas metas, frente a 60% das organizações que vendem para clientes finais.

O estudo ainda mostra que mais da metade das empresas (51%) ainda não utilizam uma ferramenta de CRM para fazer a gestão do time de vendas. Destas companhias, 30% ainda fazem a gestão em planilhas de Excel. O principal motivo pela falta de acesso segundo as empresas respondentes é a falta de verba.

Os setores de mercado Software e Cloud, Startups, Telecomunicações, TI e Infraestrutura são os que mais utilizam ferramentas de CRM (80%) e 95% utilizam com frequência igual ou maior do que 3 a 4 vezes por semana. As empresas destes setores foram as únicas a passar de 50% em terem uma pessoa ou time dedicado à análise de dados (52%).