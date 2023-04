IEL Ceará lança Escola de Gestão e traz Hitendra Patel, guru da inovação mundial

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), ligado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), lança, nesta semana, sua Escola de Gestão e Aceleração de Negócios.

No dia 27/4, às 18h30, na Casa da Indústria, a entidade realiza a palestra “Liderança inovadora: Desenvolvendo negócios em um mundo de rápidas mudanças”, com Hitendra Patel, referência mundial em inovação e aceleração de negócios.

Ele está à frente do IXL - Center for Innovation, Excellence and Leadership, com presença em cinco continentes e sede em Cambridge, Massachusetts (EUA), tendo sido destacado pela Forbes dentre as 20 melhores consultorias americanas na área de inovação, crescimento e modelagem de negócios. Hitendra já prestou consultoria a organizações globais como Amazon, Boeing, LG, Nasa e Disney.

O evento tem inscrições gratuitas e reunirá empresários, executivos e profissionais de diversas áreas.

Enquanto Escola de Gestão e Aceleração de Negócios, o IEL Ceará é o braço da Educação Executiva e Corporativa da Fiec. O Instituto atua também no desenvolvimento de carreiras, por meio de diversos programas, como de Estágio, Jovem Aprendiz e Líderes (PDL); e no apoio à Gestão da Inovação nas empresas, por meio de sua área de Inovação e Pesquisas, e no desenvolvimento de ideias e soluções inovadoras para a indústria, por meio de seu Hub de Inovação.

Serviço

Lançamento da Escola de Gestão e Aceleração de Negócios do IEL Ceará

Palestra: Liderança inovadora - Desenvolvendo negócios em um mundo de rápidas mudanças, com Hitendra Patel (Tradução simultânea)

Data: 27/4

Horário: 18h30

Local: Casa da Indústria (Av. Barão de Studart, 1980 - Aldeota)

Inscrições neste link. Vagas gratuitas e limitadas