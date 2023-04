Decathlon, gigante mundial de artigos esportivos, abre 1ª loja em Fortaleza

Maior varejista de artigos esportivos do mundo, a Decathlon inaugura sua primeira loja no Ceará. A unidade fica no Shopping RioMar Fortaleza, piso L1, e será aberta na quinta-feira (27), ao meio-dia.

A adição faz parte do plano de expansão da marca no Nordeste, iniciado em 2022. Novas operações em Salvador e Recife já foram abertas.

A loja de Fortaleza tem 1.600m² e, segundo a empresa, oferece um portfólio de mais de 8 mil produtos de 65 esportes. A unidade conta com 31 colaboradores.

“Fortaleza é uma cidade super conectada com o esporte. A chegada da Decathlon vai proporcionar para os praticantes e apaixonados por atividade física, uma imersão completa no universo de mais de 65 esportes que temos disponíveis”, afirma Rebeca Ferreira, diretora da Decathlon Fortaleza.

Marcas globais

A chegada da marca consolida a entrada de várias empresas varejistas globais consagradas no mercado cearense. Recentemente, a Sephora e a Starbucks, por exemplo, anunciaram inaugurações em Fortaleza.

A Decathlon tem origem francesa e está presente em mais de 60 países. No Brasil, atua há 21 anos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil