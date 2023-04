Cearense Brisanet lidera pesquisa de satisfação da Anatel em 7 estados

A Brisanet se destacou nos resultados da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Os dados, referentes a 2022, apontam a companhia, fundada no Ceará, como líder no ranking de banda larga fixa, com as melhores notas em 7 estados.

A liderança foi registrada em Alagoas (8,5), Piauí (8,49), Pernambuco (8,47), Sergipe (8,36), Rio Grande do Norte (8,34), Ceará (8,09) e na Paraíba (7,79).

De acordo com a Anatel, os dados para a pesquisa foram coletados entre julho de 2022 e janeiro de 2023. A agência aponta que o nível de confiança nos dados do resultado é de 95%. A pesquisa mensura a visão do consumidor acerca da prestação dos serviços de telecomunicações e compreender a influência desse serviço.

"Estamos cumprindo com um dos nossos principais objetivos, que é entregar uma experiência de qualidade para todos os mais de um milhão de clientes que confiam e aprovam nosso trabalho”, afirma o diretor comercial da Brisanet, Jordão Estevam.