Ceará tem 3 hotéis de luxo entre os 25 melhores do Brasil; veja lista

O prêmio Travellers' Choice 2023, do Tripadvisor, elegeu três hotéis cearenses entre os 25 melhores do Brasil na categoria hospedagens de luxo, resultado que reforça o crescimento da rede hoteleira voltada a consumidores de alto poder aquisitivo no Estado.

Os três hotéis que aparecem na lista são o Dom Pedro Laguna, em Aquiraz, o Carmel Taíba e o Vila Selvagem, em Fortim que, aliás, consta também entre os destaques na categoria que contempla hotéis de pequeno porte.

Segundo o Tripadvisor, a seleção considera os hotéis com um grande volume de avaliações e opiniões positivas em 12 meses. "Cada vencedor passou por nossos padrões rigorosos de segurança e confiança. Menos de 1% dos 8 milhões de perfis do Tripadvisor recebe o prêmio", destaca a empresa. Veja o ranking abaixo.

Os 25 melhores hotéis de luxo do Brasil

Pousada Spa Mirante da Colyna (Monte Verde, MG) Villa do Vale Boutique Hotel (Blumenau, SC) L.A.H. Hostellerie (Campos do Jordão, SP) Hotel Carroção (Tatuí, SP) Villas de Trancoso Hotel e Resort (Trancoso, BA) Summerville Resort (Porto de Galinhas, PE) ModeVie Boutique Hotel (Gramado, RS) Vila da Santa Hotel Boutique e Spa (Armação dos Búzios, RJ) Nannai Muro Alto (Ipojuca, PE) Dom Pedro Laguna (Aquiraz, CE) Carnel Taíba (Taíba, CE) Ponta dos Ganchos Resort (Governador Celso Ramos, SC) Paradiso Corporate Hotel (Cabo Frio, RJ) Belmond Hotel das Cataratas (Foz do Iguaçu, PR) Tivoli Mofarrej (São Paulo, SP) Atlante Plaza (Recife, PE) Barracuda Boutique (Itacaré, BA) Meliá Brasil 21 (Brasília, DF) Pullman Vila Olímpia (São Paulo, SP) Miramar By Windsor Copacabana (Rio de Janeiro, RJ) Royal Tulip Alvorada (Brasília, DF) Vila Inglesa (Campos do Jordão, SP) Vila Selvagem (Fortim, CE) Kenoa (Barra de São Miguel, AL) Maitei (Arrail d'Ajuda, BA)

