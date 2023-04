Brisanet começa a testar nova rede móvel no Ceará e Rio Grande do Norte

A Brisanet anunciou que já está testando o sinal de sua rede móvel em Pereiro, no Ceará, e em São Miguel (RN) e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Essa etapa faz parte da estruturação técnica, dentro do plano estratégico da companhia de figurar entre as grandes operadoras de internet móvel do país.

Por enquanto, os testes da rede em celulares são exclusivos para clientes Brisanet Fibra. A empresa oferece gratuitamente dados móveis por 6 meses para quem tiver interesse em testar o produto.

Como obter o chip

Para ter acesso ao chip da Brisanet o cliente precisa ter idade mínima de 18 anos, residir na zona urbana das cidades onde o sinal está ativo e ter um celular compatível com a tecnologia 4G. A ativação é realizada em menos de 15 minutos nas lojas físicas da empresa.

De acordo com o CEO da Brisanet, Roberto Nogueira, o objetivo é encontrar um modelo de mercado para a comercialização da rede móvel, principalmente da tecnologia 5G, com preço competitivo e qualidade ímpar.

A companhia projeta investir R$ 700 milhões em sua infraestrutura durante todo o ano de 2023.

