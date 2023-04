Agro cearense se reúne em grande evento no mês de maio

No dia 6 de maio, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) realizará, em Quixeramobim, um grande encontro da agropecuária cearense. O evento ocorrerá a partir das 8h, no Ginásio CSU.

A expectativa da entidade é que sejam reunidos mais de mil produtores rurais de todo o Estado.

A ideia, segundo conta Amílcar Silveira, presidente da Federação, é aproveitar a ocasião para discutir temas relevantes para o setor, como a assistência técnica e o destaque do agronegócio na economia cearense. O setor foi o que apresentou o maior crescimento na composição do PIB estadual, com uma expansão de 7,7%.

Transposição

Outro tópico a ser abordado é a Transposição do Rio São Francisco. O multibilionário projeto federal, cujas obras se arrastaram por vários anos e atravessaram diferentes governos, vem gerando queixas entre os produtores, de acordo com Amílcar.

Amílcar Silveira Presidente da Faec “Os cearenses precisam das águas da Transposição do São Francisco. Mas, desde o ano passado, não chega uma gota sequer ao Ceará. É preciso que as autoridades expliquem o que está acontecendo. Essa situação representa um risco hídrico não apenas para o Interior, mas também para Fortaleza, caso tenhamos chuvas abaixo da média neste e no próximo ano”.

Em 2022, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) suspendeu o bombeamento das águas do Canal Norte do Projeto São Francisco para o Açude Castanhão.

