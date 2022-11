Adece visita maior parque tecnológico de Portugal

Francisco Rabelo Presidente da Adece

“O Tagus é uma inspiração para outras regiões. O Ceará, por exemplo, tem entre os seus clusters prioritários o Polo de Inovação. As empresas instaladas no Tagus representam 17% do PIB de Portugal com apenas 1,7% da população do país. Empresas de base tecnológica têm despontado nos últimos anos e, junto ao turismo, alavancam a economia do país”.