Aço Cearense abre inscrições para programa de inovação

O Grupo Aço Cearense abriu nesta sexta-feira (31) as inscrições - que seguem até 12 de maio - para seu programa de inovação, cujo objetivo é gerar conexões entre startups e instituições de todo o Brasil para solucionar desafios reais das empresas do grupo.

Podem participar startups e instituições com propostas de solução aderentes aos desafios, com um TRL (Technology Readness Level) mínimo 3. As startups e instituições selecionadas deverão conduzir Provas de Conceito (PoC), junto ao time do Grupo Aço Cearense, nas quais critérios como desejabilidade, viabilidade e factibilidade serão avaliados.

As startups/instituições interessadas em participar podem se inscrever neste link.