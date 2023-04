8 em cada 10 fortalezenses estão otimistas sobre situação financeira, diz Fecomércio

Pouco mais de 83% dos consumidores fortalezenses acreditam que sua situação financeira vai melhorar no futuro em relação ao panorama atual, aponta pesquisa divulgada nesta quarta-feira (12) pela Fecomércio Ceará.

O estudo mostra ainda que 68% dos entrevistados consideram que o quadro de hoje está melhor ou muito melhor do que há um ano.

No entanto, após crescimento registrado em janeiro, a confiança do consumidor cearense voltou a apresentar piora. O ICC, índice da Fecomércio que mede este sentimento, registrou queda de 9,8% no bimestre de março e abril, caindo de 127,6 pontos para 115,1 pontos.

Expectativa dos consumidores

Para 40,8% dos consumidores, este é um bom momento para compra de bens duráveis. A média histórica do primeiro semestre é de 48,3%.

O perfil do consumidor que irá às compras mostra predomínio do grupo de sexo masculino (45,7%), com idade entre 18 e 24 anos (51,9%) e do agrupamento com renda familiar entre cinco e dez salários-mínimos (47,3%).

Sobre a percepção do ambiente econômico nacional, 59% dos consumidores entrevistados acreditam em melhoria no cenário nos próximos 12 meses, resultado inferior ao observado no bimestre janeiro/fevereiro, de 78,0%, confirmando a frustração de expectativas.

Produtos mais desejados

A taxa de pretensão de compra para o bimestre março/abril é de 39,2%, redução de 3,4 pontos percentuais com relação ao primeiro bimestre do ano (42,6), mas alinhado com o observado em igual período do ano passado (39,8%). O valor médio das compras é estimado em R$ 647,96.

A lista dos itens mais procurados se concentra em bens de consumo duráveis:

Televisores: 18,8%

Geladeiras e refrigeradores: 17,1%

Celular e smartphones: 16,2%

Móveis e artigos de decoração: 16,2%

Artigos de vestuário: 15,3%

Máquina de lavar roupa: 10,9%

Calçados: 10,2%

Fogão: 9,2%

