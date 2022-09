Verdades e Ilusões na Copa do Mundo de futebol

Jogos entre seleções de futebol antes da Copa do Mundo, quer entre as classificadas para a Copa, quer entre as classificadas diante das não classificadas para tal torneio, devem ser examinados com reservas. Motivo simples: na hora da competição para valer as coisas mudam. Eu estava vendo Brasil 3 x 0 Gana. Logo que a Canarinho começou a golear, optei por ver Alemanha x Hungria. Qual minha surpresa ao ver a seleção alemã, dentro de casa, passando vexame. Perdeu (0 x 1). Depois, cuidei de ver os melhores momentos de Itália 1 x 0 Inglaterra. Aí vi o time inglês experimentar o desapontamento. Observação: Hungria e Itália, nas eliminatórias, não conseguiram vaga para a disputa no Qatar. A Copa das Confederações, uma competição já extinta pela Fifa, era disputada antes da Copa do Mundo. Das dez edições, a Seleção Brasileira venceu quatro. A impressão era de que o país vencedor da Copa das Confederações estaria mais preparado para a verdadeira Copa. Lego engano: nenhum vencedor da Copa das Confederações ganhou a Copa do Mundo. Então, cuidado ao avaliar qualquer seleção por resultados antes da Copa do Mundo. A conclusão poderá ser enganadora.

Rebaixada

Na Liga das Nações, a Inglaterra foi rebaixada ao perder para a Itália no Estádio San Siro, em Milão. Nem por isso imaginem que a Inglaterra irá desfigurada para o Qatar. Está no Grupo B com Estados Unidos, Irã e País de Gales. Entrará como favorita no Grupo, apesar do vexame que passou com o rebaixamento na Liga das Nações. O futebol é assim.

Ilusão

O Brasil foi campeão da Copa das Confederações em 2013. Na final, aplicou 3 a 0 na Espanha, então campeã do mundo. A Canarinho passou a impressão de que ganharia a Copa do Mundo no ano seguinte no Brasil. O time tinha no comando Felipão, que conquistara o penta em 2002. Resultado: fez campanha irregular e acabou eliminada. Foi humilhada pela Alemanha na derrota por 7 a 1.

A verdade

É na Copa do Mundo que a verdade se revela. A Copa das Confederações (extinta pela Fifa) já foi instrumento de avaliação. Hoje são os amistosos e jogos da Liga das Nações que servem de amostra. Mas jamais se pode tirar daí conclusões finais. Forma-se uma ideia. Mas só o clima da verdadeira Copa do Mundo fará a diferença. É aí que o bom se estabelece.

Automobilismo

Ontem, no Autódromo do Eusébio, aconteceu a III Etapa do Campeonato Cearense de Automobilismo com as provas de Marcas e Superturismo. O veterano Beto Pontes dominou a prova de Marcas. Na Superturismo, destaque para Mauro Reis, Adriano Rabelo e Tuta Sancho em disputas emocionantes. O presidente da FCA, Lutiane Dantas, comemora o êxito do evento. Belo trabalho.

