Gostaria de estar escrevendo sobre futebol. Gostaria de estar escrevendo sobre uma vitória cristalina do Ceará, com três pontos incontestáveis. Gostaria de estar escrevendo sobre as comemorações de uma torcida em festa no Castelão. Gostaria de estar escrevendo sobre um Ceará mais distante da zona de rebaixamento. No lugar da ilusão de um cenário assim, vieram as decepções. A primeira, no gramado: o Ceará, com um homem a mais, sucumbia diante do Cuiabá, que fez 1 a 0, gol de Deyverson. Já no desespero, o Vozão chegou ao empate, gol de Jô. Ainda lhe restavam alguns minutos para uma milagrosa virada. Mas essa ínfima esperança foi desmanchada por integrantes de uma “organizada” que promoveram brigas, tumulto e pânico nas arquibancadas. Foi a segunda decepção, a mais grave. Torcedores invadiram o gramado. Uns fugiam da confusão. Outros foram agredir os jogadores do Ceará. Luís Otávio, atingido, chorou. Os demais buscaram abrigo nos vestiários. Por falta de segurança, o jogo foi encerrado. Fica a mácula de uma noite vergonhosa para o futebol cearense. Passa a ser obrigação das autoridades a identificação dos bandidos que protagonizaram as terríveis cenas de ontem.