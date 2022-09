Tomando gosto pela Copa do Mundo no Qatar

Estive em quatro Copas do Mundo no exterior: Itália (1990), Estados Unidos (1994), França (1998) e Alemanha (2006). Vi o Brasil tetra no Estádio Rose Bowl em Los Angeles. Vi o Brasil humilhado pela França no Stade de France em Saint Dennis, Paris. Na Copa de 2014, vi apenas pela televisão a goleada que a Alemanha aplicou no Brasil (1 x 7) no Mineirão. Agora, com a aproximação da Copa do Qatar, abri os holofotes sobre o futuro evento. As seleções mais cotadas são as de sempre: Brasil, Inglaterra, Holanda, Argentina, França, Alemanha, Espanha e Uruguai. Isso, teoricamente. Incrível é ver a Itália, quatro vezes campeã do mundo, fora do Qatar. Aliás, pela segunda vez consecutiva, a Azzurra não se classificou para o torneio. A Liga das Nações tem dado ao torcedor a oportunidade de ver em ação muitas das seleções que estarão no Qatar. Vi várias delas. Nenhuma ainda com um futebol digno de uma Copa do Mundo. A França, atual campeã do mundo, foi derrotada pela Dinamarca (2 x 0). Das seleções que eu agora acompanhei pela televisão, a Holanda foi a que melhor se apresentou, quando da vitória sobre a Bélgica (1 x 0). No Qatar, creio, as coisas deverão melhorar.