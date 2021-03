Técnico de futebol sob novo regime

A torcida do Fortaleza está impaciente. Nas redes sociais uma verdadeira campanha de “fora Enderson”. Calma, gente! Tudo tem seu momento. O torcedor, não raro, comete precipitações porque levado pela paixão, que cega, enlouquece, embrutece. O Fortaleza é líder do Grupo B da Copa do Nordeste. Sim, líder com onze pontos, dois a mais que o vice-líder, o CSA, que tem nove. Imaginem se não fosse líder. Certamente iriam levar Enderson Moreira ao cadafalso para execução sumária e pública como se fosse um malfeitor. Não há nenhum time perfeito no presente momento. Todos estão ainda em busca da automação. Aliás, o futebol brasileiro é cheio de coisas inusitadas. O técnico Rogério Ceni ganhou o título de campeão brasileiro pelo Flamengo. Amigos, campeão brasileiro da Série A. No lugar da comemoração, faixas da torcida rubro-negra com a famosa frase “fora Ceni”. O grau de exigência aqui chegou ao patamar da intolerância, da insensatez, da burrice mesmo. Quero ver quando entrar em vigor o novo regime, ou seja, o de que cada clube só poderá contratar dois técnicos por ano. E se Enderson Moreira já fosse o segundo? Vou pagar para ver, sem querer ver desgraça...

Luto

Com profunda tristeza registro a morte do ex-lateral-direito do Fortaleza e da Seleção Cearense, Zé Mário. Notável jogador, campeão cearense pelo Fortaleza em 1959. Zé Mário Machado abandonou o futebol muito jovem, no auge. Foi trabalhar nos Correios no Rio de Janeiro, onde morreu aos 84 anos, vítima de Covid. Pêsames à família.

Vozão

O Ceará enfrenta o CSA logo mais no Castelão. O time precisa render mais. A impressão negativa deixada no empate com o Botafogo em João Pessoa pegou mal. Vina perdeu um pênalti. Cuidado Vina, de novo. Jael fez o gol. Animou. Mas o goleador do Ceará na competição é Saulo Mineiro com três gols.

Adversário

O CSA é o vice-líder do Grupo B com nove pontos. Fez bonito no jogo passado. Ganhou do Bahia (2 x 0 no Estádio Rei Pelé). Seu atacante, Guilherme Dellatorre, divide com Gilberto, atacante do Bahia, a artilharia Copa do Nordeste, ambos com quatro gols. O CSA ganhou do Santa, no Arruda (1 x 2). Um alerta ao Ceará.

Nomes do rádio

Falei com o Roberto Ribeiro sobre o trabalho que ele pretende publicar sobre nomes do rádio desde a década de 1940. Não tem data ainda. Lembrei de outros nomes famosos: Paulo Cabral de Araújo, Ernesto Escudero, Mário Santos, Oliveira Filho, Valdir Xavier, Cid Carvalho, Júlio Sales, Orlando Santos, Carlos Alberto (Uirapuru) e Carlos Alberto Farias. Mais nomes amanhã.