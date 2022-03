Se o Caucaia for campeão cearense

Quase ninguém acredita numa zebra capaz de tirar do Fortaleza o tetracampeonato cearense neste 2022. Do Castelão ao Pici, tapete vermelho estendido para festejar mais um título tricolor. É a lógica. É o que a maioria espera pelo favoritismo do Leão. Pensamento predominante entre cronistas e torcedores. No Fortaleza, porém, não há o “já ganhou”. O técnico Juan Pablo Vojvoda deixou clara a sua posição de respeito ao adversário. Sim, mas se o Caucaia se sagrar campeão cearense de 2022? Que cenário haverá no dia seguinte? “The day after”. Ora, haverá festa de três dias em Caucaia. Carreatas. Tudo mais. No Pici, haverá protestos. Mas logo cessarão. Situação semelhante aconteceu em 1956. Um time de bairro, o Gentilândia, sem as glórias dos três grandes da Capital, foi campeão cearense. Um ano antes, em 1955, o Calouros do Ar, um time menor, também tinha sido o campeão estadual. O mundo não acabou como não acabará agora. Ora, bastaram três seguidas vitórias do Ceará para mudança de foco. Lá nem lembram mais do fracasso havido diante do Iguatu. Gradualmente, a vida foi voltando ao normal. Sim, mas se Caucaia ganhar o campeonato? Ficará, claro, nos anais da história.