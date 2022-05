Primeira vitória para espantar maus agouros

O negócio agora para o Fortaleza é ganhar na Série A. Quem vai cortar o nó górdio que se estabeleceu no Pici desde o início do Campeonato Brasileiro? Há quem acredite em azar. Acredito na sorte e no azar, mas acredito muito mais no que chamo de competência. É claro que em todos os jogos e modalidades, até mesmo nos de porrinha, sorte e azar sempre serão componentes. Fazem parte. Mas há como reduzir a influência desses agentes que estão fora do nosso alcance. Nas finalizações, por exemplo, quem treina mais e capricha nos fundamentos tem mais possibilidade de acerto do que quem negligencia no aprendizado. Assim, se tivesse tido finalizações perfeitas, o Fortaleza não teria sido derrotado por Cuiabá, Internacional e Corinthians. Nesses três casos, azar ou incompetência ofensiva? Resposta simples: soma das duas coisas. Há jogadores supersticiosos que se deixam levar pelos fantasmas do além. Esses, geralmente, desabam num abatimento que termina por comprometer a produção do grupo. Quero acreditar, porém, que os maus agouros desaparecerão com a primeira vitória. Esta, quando acontecer, desatará o nó górdio que amarra o Leão desde a rodada inicial.

Vantagem

Na Copa do Brasil, o Fortaleza está bem. Um contraste entre o que o clube faz na Série A e o que faz nesta que é a segunda mais importante competição nacional. Hoje, o Leão pode perder do Vitória até por dois gols de diferença. Pronto. Então, o Fortaleza pode poupar os melhores. Pode guardá-los para enfrentar o Botafogo no Engenhão. Aí, sim, buscar a tão esperada primeira vitória na Série A.

Atuações

Tenho dito que o Fortaleza está na lanterna, mas não é lanterna. Tem mostrado bom futebol. Assim, mais cedo ou mais tarde, na hora em que tiver melhor aproveitamento nas finalizações, sairá da última posição. Se o Fortaleza estivesse jogando mal, a lanterna seria um assombro a mais. Mas, jogando bem como está, a tendência é sair da lanterna sim.

Afirmação

Sei que serei contestado pelos mais exigentes. Estes não reconhecem que o Fortaleza tem jogado bem. Admito que, em alguns jogos, o Leão não atuou bem. Entretanto, diante do Internacional, do Corinthians, do River Plate e do São Paulo, vi o Leão apresentando um futebol de qualidade, inclusive merecedor de vitórias nesses confrontos.

Seleção