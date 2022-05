Preocupante início dos times cearenses na Série A

Três rodadas. Dos nove pontos, o Ceará somou apenas três, com duas derrotas em casa. Isso é muito grave. Uma derrota para um time médio, o Bragantino; uma derrota para o Botafogo, que há muito busca reconquistar o prestígio de grande que tinha outrora. O Fortaleza, de nove pontos que disputou, perdeu os nove. Verdade que perdeu seis pontos para dois times grandes, o Internacional e o Corinthians, na casa dos adversários. Sim, mas perdeu em casa, no Castelão, para o Cuiabá, um time considerado médio no atual cenário de disputas. Pior começo não poderia ter. Dentre os problemas, erros de finalização. Meu Deus, que dificuldade na hora de assinalar gol. O Ceará, na fase final diante do Bragantino, tomou conta do jogo. Infrutífero domínio. Desta vez não escapou ninguém. Já o Fortaleza abusou de perder gols no primeiro tempo no Itaquerão. De que adianta tomar conta do jogo e mandar para fora todo o esforço físico e mental? Saiu derrotado, sem nada na sacola senão uma bagagem de apreensões. Bagagem de incertezas. Bagagem de indagações. Cadê a eficiência de uma equipe que já foi supereficiente? Cadê a capacidade de finalização de uma equipe que já foi supercapaz? Feia a coisa.