Pontuação mínima para manter o Ceará na Série A

O Ceará novamente sob o risco do rebaixamento. Já vi esse filme algumas vezes. E o Vozão escapou sempre, mas só Deus sabe como. Agora a situação se repete. Precisará de quantos pontos para escapar da degola. Em comentários anteriores, mostrei a variação dos pontos mínimos necessários para o time permanecer na Série A. Em 2019, o Ceará escapou com apenas 39 pontos. O Cruzeiro caiu com 36 pontos. O Vozão teria escapado até com 37. Isso é difícil de acontecer. Em 2020, o Fortaleza fez 41 pontos. Escapou, não pelos 41 pontos, mas pelo saldo de gols. Tudo é relativo. Faltam apenas sete rodadas para terminar.

O Ceará terá de fazer quatro jogos fora. Domingo, 23 de outubro, o Ceará enfrentará o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. No dia 26 de outubro, três dias depois, enfrentará o Inter no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre. No dia 05 de novembro, estará no Estádio Neo Química, em São Paulo, diante do Corinthians. Quatro dias depois, 09 de novembro, jogará no Estádio da Ressacada em Florianópolis, diante do Avaí. Não dá para calcular agora a pontuação mínima salvadora de 2022. No transcorrer das rodadas é que se terá uma ideia. Até lá, haja agonia.