Personalidade e reação do Fortaleza

Há alguns anos, jogar no Maracanã ou no Morumbi era motivo de temores para os cearenses. Com o intercâmbio, os tabus foram ficando para trás. Nos tempos atuais, já não é tão difícil obter vitórias no Sul e no Sudeste. Os times de lá não assombram tanto. Os cenários não assustam mais. Todos se sentem em casa, mesmo que nos campos dos adversários. Dirão talvez que são os efeitos dos estádios vazios. Mas é bom não esquecer que, quando ganhou do Flamengo no Maracanã, gol de Leandro Carvalho, em 2018, havia mais de 60 mil torcedores no estádio. O Fortaleza é no momento exemplo de time cearense que não se intimida, seja lá em que estádio, aqui ou fora. Recado dado desde a primeira rodada, quando ganhou do Atlético no Mineirão. O tricolor ganhou de virada, numa reação incrível. Agora, no empate diante do São Paulo, o Fortaleza ratificou ter personalidade e notável poder de reação. Repetiu o que fizera em 2020 no Morumbi: depois de estar perdendo por 2 a 0, buscou o empate na reta final e conseguiu o feito. Um dos fatores da brilhante campanha tricolor na Série A e na Copa do Brasil é ter por lema acreditar sempre, reagir sempre, não se abater jamais.