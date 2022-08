O Vozão terá de assumir riscos diante do São Paulo

A fase mata-mata da Copa Sul-Americana cria situações bem diferentes das passadas em certames por pontos corridos. Hoje, o Ceará já começa perdendo por 1 a 0. Terá de buscar o resultado que lhe interessa. O São Paulo já inicia o jogo na vantagem do placar agregado: 1 a 0. Então, caberá ao visitante optar pelo modelo mais adequado. É provável que fique atrás, reservado, esperando o Ceará subir ao ataque. Assim, naturalmente, o time paulista encontrará os espaços para os contra-ataques. Os temores alvinegros procedem. São notórias as dificuldades de finalização do Ceará.

Sábado passado, por exemplo, Fernando Sobral e Mendoza perderam oportunidades de ouro para estabelecer a virada sobre o Botafogo. Nesta fase eliminatória da Sula, leva vantagem quem tem maior poder letal nas finalizações. O artilheiro do Ceará na competição é Mendoza, com cinco gols. Depois vem Erick, com três. Vina, dois. Zé Roberto, dois. Outro aspecto importante será a decisão por pênaltis, caso assim seja necessário. O Ceará tem um goleiro seguro, que demonstrou isso ao pegar um pênalti diante do São Paulo no jogo de ida e também em outras ocasiões. Decisão por pênaltis e loteria são farinha do mesmo saco.

Observações

Pelo exposto, está muito claro que caberá ao Ceará assumir os riscos necessários. A luta contra o relógio será do Vozão. Lamentável a ausência do ala Nino Paraíba. Com ele, o apoio ao ataque pela direita seria mais incisivo. Pela esquerda, Victor Luís cobre bem a ausência de Bruno Pacheco. Mas, neste lado, a subida vai requerer muito cuidado, pois o São Paulo opera rápido no setor.

Um pouco mais

No setor em que trabalham Lima, Vina e Mendoza, observo que Lima pode oferecer trabalho de melhor qualidade. Ele tem potencial para isso. Há momentos em que Lima parece se desligar, sem a intensidade que se sabe que ele tem. Lima também faz belos gols. Não sei o que falta ao Lima para fazer a diferença. Às vezes fica a impressão de que ele não está tão à vontade na missão.

Espaços

No ataque do São Paulo, Luciano e Calleri serão as armas letais, principalmente em contra-ataques velozes. Como o Ceará terá de se expor mais, é lógico que os espaços poderão favorecer essa dupla tricolor. Aí é um risco que o Ceará terá mesmo de correr, máxime se demorar a sair o gol alvinegro que quebrará a vantagem do visitante.

Jangadas

Passei dez anos narrando as regatas de jangada. Agora, após a pandemia, essas competições estão de volta. Domingo, dia 14, às 10 horas da manhã, acontecerá a 2ª Corrida de Jangadas do Cumbuco, com a participação de embarcações de Fortaleza, Sucatinga, Praia do Japão, Pecém e Iguape. Haverá o desfile do concurso “Garota Regata”. Agradeço ao Francisco o convite. Emoção e beleza juntos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil