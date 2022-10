O valor da Libertadores e da Sul-Americana para os cearenses

O Fortaleza teve problemas sérios, a ponto de ficar na lanterna por várias rodadas. E o Ceará está pendurado até hoje. A experiência indica que disputar as competições internacionais é importante, desde que sejam formados elencos com sobras para encarar os desafios. Se assim não for, é melhor mesmo trabalhar para permanecer na elite brasileira. Não se trata da acomodação que eu mesmo critiquei acima. Aqui é a realidade. A Libertadores e a Sul-Americana só terão sentido para os cearenses, se não comprometerem a presença de ambos na Série A nacional.

Disputar as competições internacionais mais importantes das Américas era utopia para os clubes cearenses. Os nossos times estavam mais para a Série B do que para a Série A. A acomodação entendia que estar na Série B já era grande coisa. A mentalidade mudou. Alvinegros e tricolores descobriram o caminho da Série A e aí se estabeleceram. Numa ousadia a mais, passaram a mirar a Libertadores e a Sul-Americana. O Leão foi mais longe: inseriu-se na Libertadores. O Ceará ficou na Sula. Ótimo, se tivessem elenco para não comprometer a presença na Série A nacional. Mas o que se viu foi uma série de percalços.

Está provado que, para competir na Série A, na Libertadores, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, há que se montar um elenco de elevada qualidade, com número de atletas capaz de garantir a rotatividade, sem deixar cair o nível de produção da equipe. Exatamente o que não aconteceu neste ano de 2022.

Certamente as diretorias do Fortaleza e do Ceará aprenderam muito com a experiência e os tormentos decorrentes da avalanche de jogos. Houve momentos bons. Mas restou provado que encarar as competições internacionais está muito além dos investimentos feitos na atual temporada.