Há 26 anos, Fortaleza e Ceará são os únicos campeões cearenses. O Fortaleza, 14 vezes. O Ceará, 12. Agora surge a oportunidade de um time pequeno se sagrar campeão. Será que esse tabu será quebrado? Ninguém acredita. Nem os mais chegados às zebras admitem a possibilidade de o Caucaia desbancar o Leão. Se fosse em um jogo só, até seria plausível uma zebra aparecer no Castelão. Entretanto, em dois jogos, é quase impossível. Mas o “quase” aí, de qualquer maneira, sugere algo fora do roteiro tradicional. Nestes 26 anos, alguns times pequenos chegaram perto do título, mas ficaram apenas com o vice-campeonato. Em 1999, o Juazeiro; em 2005, 2007 e 2008, o Icasa; em 2011, o Guarani de Juazeiro do Norte; em 2013, o Guarany de Sobral; em 2016, o Uniclinic. Sim, então qual foi o último time pequeno campeão cearense? Resposta simples: o América, em 1966. Isso no tocante ao título conquistado em campo. Sim porque Icasa e Tiradentes têm um título de campeão cearense, mas conquistado no Tapetão, quando do episódio em que a FCF proclamou quatro campeões em 1992. Na bola rolando, o último time pequeno campeão cearense foi mesmo o América em 1996.

Exceção

Na década de 1950, houve um fato incrível e jamais repetido: por dois anos seguidos os grandes não conquistaram o título. Em 1955, campeão foi o Calouros do Ar, na época time vinculado à Base Aérea de Fortaleza. Em 1956, campeão foi o Gentilância, time ligado ao bairro do mesmo nome. Depois disso, nunca mais dois times pequenos foram campeões em anos seguidos.

Vivos

Do Gentilândia, campeão cearense de 1956, dois atletas estão vivos: o goleiro Pedrinho Simões e o volante Fernando Sátiro. Detalhes: Pedrinho, já no Fortaleza, foi goleiro titular e vice-campeão da Taça Brasil de 1960. Ele está com 83 anos e acompanha tudo de futebol. Fernando Sátiro, agora com fortes sinais de esquecimento, mora na Praia da Caponga em Cascavel.

Coincidência

Ontem à noite, no Shopping Benfica, houve o lançamento do livro “Almanaque Fernando Sátiro - A Epopeia de um Craque Alencarino”, escrito por José Renato Sátiro Santiago Jr, sobrinho do atleta. O livro é um primor. Também do mesmo autor, em parceria com David Barboza, foi lançado o Almanaque do Fortaleza, a história do Leão, de 2018 a 2021. Imperdíveis.

