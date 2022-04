O significado do tetra tricolor para o Campeonato Cearense

De uns cinco anos para cá, aumentaram as vozes dos que querem a extinção dos certames estaduais. Entendem os doutos estudiosos do futebol que esse tipo de disputa não tem mais sentido. Sem nenhum pudor, eles querem as datas para as competições paralelas como a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A nacional. Apesar da campanha, ora velada, ora ostensiva, contra os “estaduais”, eles vão resistindo, embora agonizantes, respirando por aparelhos. O oxigênio que lhes resta ainda é a festa que fazem os vencedores no Brasil inteiro. Festas bonitas, empolgantes, como fez a torcida do Fortaleza no Castelão. E assim foram e estão sendo as finais em todos os estados da Federação. O segundo tetracampeonato do Fortaleza salvou o interesse pelo certame de 2023. O Leão correrá atrás do penta que só quem tem é o seu maior rival. O Ceará e sua torcida não vão querer que o Fortaleza também seja penta. E mais: além de sagra-se penta, ainda superará o Ceará em número de títulos estaduais. Então, amigos, o interesse pelos campeonatos estaduais permanecerá bem vivo. Com um pouco mais de esforços, será possível, sim, evitar a sua extinção.