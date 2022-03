O Santos de Pelé parou uma guerra

Estou assombrado com a guerra. Nada justifica a estupidez dos ataques russos contra a Ucrânia. Diz a lenda que em 1969, na cidade de Benin City, o Santos, de Pelé, parou por um dia uma guerra na Nigéria. A guerra civil tinha por motivo a separação da Biafra, que se declarara independente. Consta que houve um cessar-fogo para tornar possível a apresentação do Rei Pelé e companhia. Os jogadores Lima e Edu afirmaram que foi verdade. O único jornalista que acompanhava a delegação, Gilberto Castor Marques, registrou no jornal Tribuna que foi decretado feriado local pela presença do Santos. Não fez alusão à paralisação da guerra por um dia. Cinquenta anos depois, o antropólogo e professor da PUC-SP, José Paulo Florenzano, na sua tese de doutorado, revelou outra versão. Segundo ele, não houve tal episódio. E mais: o Santos teria sido usado como peça de propaganda da Nigéria contra Biafra. Já o historiador do Santos, Guilherme Guarche, registrou que o conflito foi mesmo suspenso para a apresentação do Santos, vencedor do jogo por 2 a 1. Após o embarque do Santos, a guerra foi retomada. Se o Santos de Pelé desembarcasse hoje em Kiev, os russos fuzilariam o time com Pelé e tudo.