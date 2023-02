O que muda com as vitórias do Ceará

Na rodada que concluiu a fase de grupos do Campeonato Cearense, o Ceará obteve excelente resultado ao ganhar do Fortaleza (2 x 1). Antes, no sábado, numa de suas melhores apresentações, ganhara do Sampaio Corrêa (2 x 0), jogo válido pela Copa do Nordeste. Há nítidos avanços na produção alvinegra. Cabe agora uma pergunta: até que ponto essas vitórias poderão mudar o cenário de crise em Porangabuçu? A resposta exige primeiramente uma explicação. Há duas crises no Ceará: uma no alto comando e outra em campo. A primeira, mais complexa, envolve uma série de interesses, inclusive a luta pelo poder. A segunda, dentro de campo, vinha desde o rebaixamento para a Série B nacional. Esta me parece contornável na medida em que o time conquista consecutivos triunfos nas competições. As vitórias em sequência tendem a tranquilizar o grupo. Devolvem-lhe a confiança e a autoestima. A mudança para melhor em campo já é fato concreto no Ceará. Resta saber se tal sequência levará ao setor diretivo a pacificação necessária. Entendo que poderá amenizar, não resolver. Está bem claro que não há mais condições para Robinson continuar. E ele sabe muito bem disso.

Reflexão

Duas derrotas seguidas merecem ser examinadas com atenção pelo técnico Vojvoda. A derrota para o ABC foi o primeiro aviso. A derrota para o Ceará soou como alerta geral, visando a evitar tropeços em momentos de definição. Nos dois jogos, o Fortaleza entrou como o time mais ajustado, com maiores possibilidades de vitória. Nos dois jogos não rendeu bem, jamais fazendo valer a sua suposta superioridade. Merece uma reflexão.

Sem explicação

O Ferroviário, após ganhar do Ceará por 3 a 0, tropeçou feio. O feito notável dessa vitória sobre o Vozão foi sucedido por uma terrível frustração: a derrota em casa para o Atlético (0 x 1) em pleno Estádio Elzir Cabral. Da mesma forma, após o excelente resultado (2 x 2) com o Bahia na Fonte Nova, o Ferrão tropeçou no certame estadual, sendo derrotado pelo Iguatu no Morenão. Incrível.

Eliminação

A diretoria do Flamengo pagou caro preço pela inaceitável decisão que tomou ao trocar de treinador antes da decisão do Mundial de Clubes. A demissão de Dorival Junior foi uma insensatez. Uma precipitação. Não entendi a razão pela qual foi tomada tal decisão. Como se muda a filosofia de trabalho às vésperas de uma disputa? Deu no que deu.

Perfeito

Parabéns à Polícia Militar do Estado do Ceará. Foi perfeito o trabalho de segurança realizado antes, durante e depois do clássico Ceará 2 x 1 Fortaleza. Igualmente de parabéns a AMC (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania) que, desde cedo, pôs em funcionamento o esquema especial montado para a ocasião. Tudo sob controle.

Crescimento

O desempenho do volante do Ceará, Guilherme Castilho, mereceu comentários elogiosos. Foi uma apresentação especial. Além do gol, que ele marcou, a sua participação coletiva contribuiu sobremaneira para o predomínio alvinegro, máxime no primeiro tempo de jogo. A cada jogo, gradual afirmação