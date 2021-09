O melhor jogador do futebol cearense

É muito difícil, entre centenas de atletas, escolher um como sendo o melhor do futebol cearense no momento. Mas é possível, sim. O campeonato de longa duração, o chamado légua-tirana, comporta vários jogadores em destaque no transcorrer da competição. A rigor, nenhum jogador consegue manter o mesmo ritmo durante toda a jornada. Há as oscilações naturais. No ano passado, o melhor foi Vina. Excedeu. Mas, já na reta final do certame, arrefeceu. Hoje, no presente instante, vejo Lucas Crispim com produção acima da média.

O técnico Juan Pablo Vojvida, ao deslocá-lo para a ala esquerda, certamente não sabia que ali Crispim se encaixaria tão bem. Uma luva no modelo adotado pelo argentino. Crispim encontrou-se. Descobriu-se. Revelou-se. E ampliou seus espaços na medida em que foi se soltando, bem à vontade. Passou a ser o homem da falta. O Homem do escanteio. O homem do passe perfeito ou mais que perfeito. É muito bom quando o atleta se enquadra na formulação do treinador. E tudo passa a dar certo. O melhor já foi Felipe Alves. O melhor já foi Luís Otávio. O melhor já foi Vina. São fases distintas que vão acontecendo e variando. Hoje, o melhor é Lucas Crispim. Na minha opinião.