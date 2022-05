O jogo da retomada alvinegra

O Flamengo outra vez aqui na terrinha. É um time que, fora de casa, se sente em casa. As multidões o acompanham. Uma devoção. É o Flamengo amado e odiado. E assim, com toda a pompa de mais querido do Brasil, estará logo mais no Castelão. Na Série A, pela qualidade que tem, jamais o Flamengo deveria estar na 14ª posição. Time que tem Willian Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e Bruno Henrique deveria necessariamente estar no G-4. Não está. São essas coisas do futebol. Em cinco jogos, o Flamengo venceu apenas um: ganhou do São Paulo (3 x 0) no Maracanã. Mas é o Flamengo.

O Ceará (17º) está na zona de rebaixamento. A zona humilha, maltrata, gera complexo de inferioridade. Os times da zona são olhados com desdém. Mas faço a sutil diferença: estar na zona é uma coisa; outra, bem diferente, é ser da zona. O Ceará não é. Tem time para se situar melhor. E assim, pensando positivo, vislumbro a oportunidade de o Vozão fazer do jogo com o Flamengo o momento da retomada. Terá condições de surpreender? Tem sim. Não duvidem: é capaz de tudo quem faz o que o Ceará fez com o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Imprevisível, pois, o que poderá acontecer no Castelão.