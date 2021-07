O insuperável futebol europeu

A disputa da Copa América e a disputa da Eurocopa, de forma paralela, permitiram uma comparação entre as duas competições. Para minha tristeza e decepção, só vi elogios aos europeus e comentários desfavoráveis aos americanos. A Copa América seria uma espécie de Série B, segundona mesmo, bem abaixo em qualidade e organização. No futebol, inferiorizaram o Novo Mundo. Cabe aqui a antiga colocação: contra fatos não há argumentos. Os fatos estão aí. Sim, onde então colocar o futebol brasileiro? Teria descido tanto, a ponto de humilhado e desprezado implorar a migalha de um elogio? Reconheço que a Europa buscou aprimoramento através do intercâmbio acentuado. Ao primeiro sinal de um novo craque brasileiro, ainda nos cueiros ele é levado para o futebol europeu. E assim também estão fazendo com talentos imberbes dos demais países sul-americanos. Os europeus também descobriram a África como reveladora de craques de futebol. O poder aquisitivo pesou. E agora o eldorado é o Velho Mundo. Depois de 2002, ano em que a Canarinho conquistou o pentacampeonato mundial, a Europa assumiu a hegemonia. E, pelo mostrado agora na Eurocopa, será difícil perder o comando do futebol mundial na próxima Copa no Catar. A Seleção Brasileira terá de jogar muito mais se quiser retomar a hegemonia perdida.

Por toda parte

Anima ver que, apesar de o Brasil ter perdido a hegemonia mundial, os jogadores brasileiros são destaque nos grandes clubes europeus. Na própria Seleção Italiana, foi do brasileiro Jorginho o gol que eliminou a Espanha nas disputas por pênaltis. Jorginho esbanjou talento, frieza, categoria, na cobrança do pênalti que mandou para casa os espanhóis e pôs a Itália na final da competição.

Gramado

Continua a grita geral contra o deplorável estado do gramado do Castelão. Há mil razões para isso. A situação está péssima, comprometendo mesmo o nível de produção das equipes. Pior é que, a curto prazo, não vejo como solucionar o problema. Se tivesse o PV como alternativa, seria fácil. Sem o PV, o Castelão vai ser praça única até dezembro. Assim fica impossível recuperar o gramado do Castelão.

Promessa

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, prometeu que, após a desativação do Hospital de Campanha, logo começaria a reforma do PV, visando a devolvê-lo ao esporte. Até agora, porém, nem sinal de recuperação da mais simpática e querida praça de esportes da cidade. Daí a sobrecarga sobre o gramado do Castelão.

Cearense na Seleção Brasileira

Anotem este nome: Gustavo Gouveia. Quando tinha de nove para dez anos de idade, sua vocação de artilheiro foi notada por olheiros do Grêmio de Porto Alegre. Seus pais, Heraldo e Manuela, apoiaram. E o garoto foi integrado às bases do Grêmio, passando a morar nos alojamentos do clube em Porto Alegre. Agora a excelente notícia: Gustavo foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15. Parabéns. Sucesso.