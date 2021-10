O Fortaleza não merecia voltar sob as vaias da torcida

Tudo programado para uma festa do Fortaleza no Castelão. O reencontro com a torcida e a primeira oportunidade de ver de perto o técnico Vojvoda. Todas as condições favoráveis ao tricolor cearense. Cenário pronto. Mas a vitória não veio. Uma tarde/noite em que tudo deu certo para um lado só: o do Atlético. O time Fortaleza entrou em campo. O espírito Fortaleza, não. O gol contra de Felipe foi o primeiro recado dos maus presságios. Em nenhum momento o Fortaleza foi senhor do jogo. Pior quando entrou nas provocações do adversário. A irritação daí decorrente impediu a calma para alinhar com precisão as tramas de ataque. Os maus presságios se confirmaram com o grave erro de Vargas, que deu um presente para o gol de Baralhas. A avalanche de substituições mais complicou que ajudou. O Atlético apostou na catimba, no modelo fechado e nos contra-ataques. Deu certo. Brian Montenegro fez o terceiro gol. O sábado mau agourento transformou numa cruel decepção o que seria uma apoteose. Ressuscitaram os fantasmas: oscilação ou declínio? Só nos próximos jogos será possível uma conclusão. Detalhe: o Leão jogou mal, mas, pela bela campanha, não merecia as vaias que levou. Tremenda injustiça.