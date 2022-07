O foco agora é a Série A nacional

Faltam quatro rodadas para o fim da primeira volta do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O que devem fazer os nossos representantes diante dos assombros da zona de rebaixamento? O Ceará está a um ponto de distância da zona maldita. É um risco iminente. O Fortaleza está na zona maldita. E, mais que isso, na última posição. Essas situações incômodas vão exigir reações positivas imediatas. O Vozão precisa entender que vitórias no Castelão passaram a ser uma necessidade. O Fortaleza terá de vencer aqui e lá fora. É o desafio. É a missão. Não há gordura para queimar. Há gordura para ir buscar. E buscar aqui e alhures. Onde a bola rolar. Como ganhar do Palmeiras? Os extremos se encontram. O Palmeiras é o líder absoluto. Favorito absoluto. Mas não é imbatível. O Fortaleza é o lanterna. É um time em crise. Vive momentos de grande apreensão. É verdade. Mas já vi de tudo. Não conto as vezes em que vi um lanterna bater num time líder. Sim, é exceção. Eu sei. É difícil. Mas acontece. Está na história. Já o Ceará, no Maracanã, pega a festa de despedida do Fred. O Fluminense está a dois pontos do G-4. Todos estão certos de que o time carioca vai engolir o Ceará. Jogo muito difícil para o Vozão.

Exuberante

Que futebol bonito de ser visto está jogando o Mendoza. Seu retorno triunfal, na vitória sobre o The Strongest, deixou felizes os torcedores, principalmente os que temiam que a contusão pudesse ter deixado alguma sequela. Ele voltou inteiraço, maravilhosamente bem. Veloz, risonho, de bem com a vida. Parece até que está brincando com a bola, tamanha a sua felicidade demonstrada em campo.

Empate

Se houver empate no Castelão e no Maracanã o resultado pode ser entendido como de bom tamanho? Pelo peso dos adversários, sim. Pelas circunstâncias, não. Ceará e Fortaleza estão precisando de vitória. O empate, como já comentei, é o resultado mais enganador do futebol. É como a pá de areia que os coveiros usam: vai sepultando aos poucos.

Despedida

O atacante Fred, que se despede do futebol no jogo contra o Ceará, teve uma carreira brilhante, máxime no Fluminense. Tive a oportunidade de ver de perto o seu trabalho na Copa da Alemanha que cobri para a Verdinha. Acho até que ele deveria ter sido titular. Ronaldão estava bem acima do peso. Ronaldo jogou com o nome. Fred estava muito melhor, mas jogou apenas uma partida.

Returno