O Atlético de Minas Gerais excedeu. Fecha o ano 2021 com as glórias todas de um trabalho perfeito. O time comandado pelo treinador Cuca venceu com sobras. E deixou os concorrentes bem distantes. Se dizem que um grande time começa por um grande goleiro, o Atlético tem Everson, que brilhou intensamente quando jogou no Ceará. No grupo Réver, Arana, Zaracho, Savarino, Keno, Hulk. Portanto, qualidade em cada setor. Somou 84 pontos. São treze pontos sobre o segundo colocado, o Flamengo. Quase dobrou a tão comentada marca de sete pontos, que o ex-treinador Dimas Filgueiras definia como a margem segura para vencer qualquer competição.

Como se não bastasse, disparou uma goleada sobre o Athletico do Paraná no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Um placar de 4 a 0 que abre ampla vantagem para o jogo de volta. Claro que nada está definido. Mas é consenso que o Atlético de Minas está com as duas mãos no troféu. Dentro do aspecto da rivalidade local, o Atlético vê o Cruzeiro atolado em dívidas e problemas, apenas 14º colocado na Série B nacional 2021. Conclusão: além de ser feliz, ainda festeja a infelicidade do adversário. No momento, o Atlético-MG é mesmo o dono do futebol brasileiro.

O incrível

Hulk está numa fase notável. Incrível. Na Série A, marcou 19 gols, quatro a mais que Gilberto, o vice-artilheiro. Hulk é também o artilheiro da Copa do Brasil, com sete gols, dois a mais que Rigone do São Paulo e Rossi do Bahia, vice-artilheiros com cinco gols. Ele ainda pode ampliar a marca na Copa do Brasil, pois haverá o jogo de volta, amanhã, na Arena da Baixada.

Tríplice coroa

O Atlético-MG tinha condições de ganhar a tríplice coroa este ano. Perdeu a vaga na final da Libertadores num jogo polêmico com o Palmeiras. Houve empate 0 x 0 no primeiro jogo. Empate (1 x 1) no jogo de volta no Mineirão. O Atlético saiu da Libertadores invicto. E agora tem ampla vantagem para ganhar a Copa do Brasil (pode perder por três gols de diferença na Baixada).

Eficiência

A diferença a favor do Atlético foi a eficiência do grupo. Mas aqui cabe uma observação: a diferença entre eficiência e jogar bonito. Entendo que o Flamengo continuou sendo em 2021 o time de toque mais refinado do futebol brasileiro. Nem sempre, porém, o atuar mais bonito resultou em vitórias, haja vista a decisão da Libertadores, que o Palmeiras venceu.

Mundial

Apesar de entender que atualmente o Atlético-MG tem o mais eficiente futebol praticado no Brasil, caberá ao Palmeiras representar o Brasil no Mundial de Clubes 2021, que será realizado apenas em fevereiro de 2022 na cidade de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos. A estreia do Palmeiras será no dia 08 de fevereiro diante do vencedor do jogo entre Monterrey do México e Al Ahly do Egito.