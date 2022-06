O Ceará não aprendeu a lição

A frustração alvinegra faz sentido: mais uma vez, o Ceará teve a vitória na mão, mas permitiu o empate. O Goiás foi dominado o tempo todo. Mendoza, sempre ele, fez 1 a 0. Aí começou o controle do Ceará. Vina teve a chance do segundo gol. Desperdiçou. Na fase final, novamente o Ceará com o controle absoluto. Vina perde mais uma chance. E assim, a falsa ilusão do domínio sempre abre espaço para surpresas. O placar de 1 a 0 não segura ninguém. Velho ditado: quem tem dois tem um e que tem um não tem nada. A lição do empate (1 x 1) com o Coritiba parece não ter servido para o Ceará. E aconteceu nova frustração. No lugar de três pontos na bagagem, volta com um apenas. Muito pouco para quem foi melhor. Desta vez Bruno Pacheco estragou o serviço. Sem querer ou não, atingiu violentamente o adversário. Árbitro quando vê sangue, vê logo cartão vermelho. E o Pacheco foi mandado embora. Mesmo com um a menos, Mendoza ainda teve a chance da vitória em belo passe de Rick. Desperdiçou. Perdoável. Mendoza tem crédito. Mas me irrita repetir a mesma coisa, a mesma frase, o mesmo mote: o Ceará merecia ganhar, mas não ganhou. É chato demais tropeçar na mesma pedra.