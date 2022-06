Hoje, no gramado desarrumado do Castelão, o Ceará recebe o Atlético-MG, atual campeão do Brasil. Tarefa difícil terá o Vozão. O Atlético é apenas o sexto colocado, mas continua entre os favoritos ao título de bicampeão. Na rodada passada, com um jogador a mais desde os 14 minutos do segundo tempo, o Atlético cedeu o empate (1 x 1) ao Santos no Mineirão. O garoto, Savinho, de 18 anos, atacante, entrou como uma luva na formação que tem na frente Keno, Sacha e Hulk. Savinho foi o autor do gol mineiro.

O Ceará tem uma marcação forte, com Richard Coelho, Richardson e Fernando Sobral. Segurar o rápido time mineiro vai requerer desdobrada atenção. Cuidado especial com as subidas do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O Ceará também tem suas armas. Mendoza está voando. Show. Vina precisa jogar no Mineirão como jogou no Independência. Melhor esquecer a atuação dele em Goiânia. Reputo esta partida como uma das mais complicadas para o Vozão, já pela ótima qualidade do time mineiro. Não sei como o Atlético é apenas o sexto colocado. Um dado especial: o Atlético tem Hulk. O Ceará, Mendoza.