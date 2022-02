Nenhum time é perfeito em início de competição

Nós somos exigentes. E somos mais exigentes quando cobramos do próximo. Poucas vezes damos os descontos necessários. O torcedor, então, nem se fala. Quer tudo de imediato. Esquemas, de imediato. Gols, de imediato. Perfeição, de imediato. Não pensa no tempo necessário para colocar em dia e em ordem um time de futebol. Não pensa no difícil trabalho de ajustar as peças, máxime quando diferentes são as características. Nem sempre aquilo que o treinador quer pode ser executado. Quantas vezes tem de mudar esquemas, na tentativa de encontrar a melhor formação. Mas a paciência do torcedor é menor que um grão de mostarda. O Ceará deu bons sinais de avanço no primeiro tempo do empate com o Sport. Na fase final, o Vozão sumiu. O Fortaleza agradou no clássico maior, apesar de ter apenas empatado. Depois, somaram frustrações. Quero acreditar que o melhor dos dois rivais só acontecerá quando das disputas da Série A nacional. Até lá será uma espécie de pré-temporada alinhavada. Nem sei se está correto chamar de pré-temporada algo em pleno ardor de duas competições. Mas, como não houve nada antes, cabe a cada um batizar à sua maneira a etapa ora vivenciada pelos clubes.