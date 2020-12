Músculos fortes na arbitragem do clássico

Mais uma vez o gaúcho Anderson Daronco apitará o clássico Fortaleza x Ceará. Esse árbitro, de 39 anos de idade, é uma montanha de músculos. Qual o jogador que diante dele tem coragem de uma atitude agressiva? Nenhum. Perto dele até os lutadores de MMA tornam-se pequeninos, quase nada. Mas eu seria injusto com o Daronco se dissesse que ele se impões pelo medo que seus músculos produzem. Não. Ele tem competência no ofício que abraçou. Conhece muito bem as regras da arbitragem. Tem talento. É um vocacionado para dirigir jogos de futebol. A seu favor também um público feminino que o tem como galã. Verdade que jamais poderia passar sem ser percebido. É um árbitro gigante que se sobressai logo à primeira vista. Na década de 1950, o futebol cearense tinha um árbitro que era exatamente o contrário de Daronco. Magrinho, fininho, mas competência absoluta. Seu nome: Alzir Brilhante. Um dos maiores nomes da arbitragem cearense em todos os tempos. Tão competente que a Escola de Arbitragem da FCF foi batizada com o nome dele. Justa homenagem. O professor Alzir Brilhante tornou-se referência pela qualidade de seu trabalho sério, digno, honrado.

Homenagem

A Sala de Árbitros do Estádio Presidente Vargas também foi denominada de Alzir Brilhante. Observem quão querido era o professor Alzir. Eu o conheci de perto porque ele morou durante anos na Rua Adolfo Herbester, na Gentilândia, pertinho de onde eu moro ainda hoje. Seu Alzir, alto, magro,esguio, saúde de ferro, fôlego para três jogos de futebol.

Contraste

Se,por num milagre do tempo, pudessem trabalhar juntos no mesmo jogo Daronco e Alzir, certamente chamaria muita atenção o contraste físico entre os dois: Daronco, um guarda-roupa; Alzir, um alfinete. Mas, em termos de competência, eu apostaria minhas fichas todas no Alzir. Um magro de aço que, na condição física, ganharia fácil do Daronco.

Exemplo

Alzir Brilhante foi um exemplo de profissional do apito, de professor, de cidadão, de homem de bem. Aproveito o espaço de hoje para dedicar essa homenagem a quem, com extrema decência e responsabilidade, elevou a padrão de ensino nesse setor no futebol cearense. A arbitragem cearense de divide em duas partes: antes e depois de Alzir Brilhante.

Pílulas

A empresa “Sou Energy”, distribuidora de equipamentos fotovoltaicos no Norte/Nordeste, é a nova patrocinadora dos times de futebol feminino e de futsal masculino do Ceará Sporting Club. O reforço para as equipes está confirmado oficialmente.

O diretor da “Sou Energy”, Carlos Kléber, reconhece a importância do esporte. “Muitas vidas são modificadas pelas oportunidades que surgem por conta do esporte. Ficamos felizes de fazer parte deste time e de podermos ajudar esses atletas a brilharem”, diz.